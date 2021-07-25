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駐芝加哥辦事處與「科恩芝加哥商報」聯合舉辦 「美國中西部台美商業論壇-選擇芝加哥、選擇台灣」-全球供應鏈研討會接續登場！

芝加哥工商記者
致詞：伊利諾州聯邦眾議員凱莉(Robin Kelly).
致詞：伊利諾州聯邦眾議員凱莉(Robin Kelly).

本報芝加哥訊                                                                                      

強化台美經貿合作，7月28日駐芝加哥辦事處舉辦「美國中西部台美商業論壇-選擇芝加哥、選擇台灣」-全球供應鏈：人工智慧、健康與運動產業線上研討會接續登場，歡迎各界報名觀看。

駐芝加哥辦事處自本年3月啟動「美國中西部台美商業論壇」以來，迄今已辦理一系列3場線上研討會，本（7）月28日將再與美國中西部最大商業媒體「科恩芝加哥商報」(Crain’s Chicago Business)合辦「美國中西部台美商業論壇-選擇芝加哥、選擇台灣」(Taiwan-US Business Forum in the Midwest－Select Chicago, Select Taiwan)線上研討會，主題為全球供應鏈：人工智慧、健康與運動產業（Global Supply Chains: AI and the Health and Fitness Industry），著重討論人工智慧（AI)在健康及運動產業的運用，以及如何強化雙方在相關產業鏈的合作，使AI在新興領域如健康與運動產業的運用，能符合台美共享的民主人權價值。

本次研討會由「科恩芝加哥商報」報團總社長兼總編輯Jim Kirk 主持。由產官學領袖包括伊利諾州聯邦眾議員凱莉(Robin Kelly)、全球健康與健身協會副會長(The Global Health & Fitness Association )亞伯隆迪（Jay Ablondi）、速聯執行長( SRAM LLC)羅斯伯格（Ken Lousberg）、明躍國際健康科技(LifeSpan)美國公司執行長Jackie Wu及芝加哥台貿中心專案經理Stuart Green與談，研討會將於7月28日在「科恩芝加哥商報」線上媒體平台播出。歡迎各界報名觀看。

駐芝加哥辦事處處長姜森表示，台灣在全球運動器材產業的市占率高達10%，尤其藉由AI在健康及運動產業的運用，將更可發揮台灣高科技產業的實力，面對COVID-19疫情對全球經濟所造成的嚴重影響，台美同享市場經濟與民主體制價值，在疫情逐漸趨緩後，更需強化合作，推動彼此經濟持續繁榮，並維護雙方共享民主人權的價值理念。本場7月舉辦的線上研討會，深入討論「選擇美國、選擇芝加哥、選擇台灣」在全球供應鏈、人工智慧、健康及運動相關產業可能合作方向，有助持續深化台美產業連結合作。

姜處長強調，台灣與美國於去年啟動「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPP Dialogue），涵蓋廣泛的經濟安全問題，包括清潔網路、5G 網路、半導體供應鏈、電動汽車、全球公共衛生等；台美去年並簽署有關高科技合作及教育合作倡議，以推動並落實EPP對話精神；本年6月底台美「經貿暨投資架構協定」(TIFA)復談，雙邊經貿合作加溫。而美國中西部是製造業重鎮，對美國經濟走向甚至全球經濟都有重要影響，芝加哥則是中西部經貿聯繫的樞紐，與台灣產業擁有廣大合作空間，盼台灣企業能選擇芝加哥及中西部市場，以吸引更多美國企業選擇與台灣合作，創造互惠雙贏。

報名此次7月28日研討會:

https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg30.jsp&referrer=&eventid=3308525&sessionid=1&key=BE781788211F2F3801F8970F4C19095F®Tag=&V2=false&sourcepage=register

觀看前次6月30日研討會/Registration for watching the webcast on June 30:  

https://event.on24.com/wcc/r/3251896/A80E6F29687DA07ABC4FCFF93237DF29  

與談：速聯執行長( SRAM LLC)羅斯伯格（Ken Lousberg）.
與談：速聯執行長( SRAM LLC)羅斯伯格（Ken Lousberg）.
與談：芝加哥台貿中心專案經理Stuart Green.
與談：芝加哥台貿中心專案經理Stuart Green.
主持：科恩報團總社長兼總編輯 Jim Kirk.
主持：科恩報團總社長兼總編輯 Jim Kirk.
與談：明躍國際健康科技(LifeSpan)美國公司執行長Jackie Wu.
與談：明躍國際健康科技(LifeSpan)美國公司執行長Jackie Wu.
與談： 全球健康與健身協會副會長(The Global Health & Fi...
與談： 全球健康與健身協會副會長(The Global Health & Fitness Association )亞伯隆迪（Jay Ablondi）.
致詞：駐芝加哥台北經濟文化辦事處姜森處長.
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