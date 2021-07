駐芝加哥辦事處與「科恩芝加哥商報」聯合舉辦 「美國中西部台美商業論壇-選擇芝加哥、選擇台灣」-全球供應鏈研討會接續登場！

致詞:伊利諾州聯邦眾議員凱莉(Robin Kelly).

本報芝加哥 訊

強化台美經貿合作,7月28日駐芝加哥辦事處舉辦「美國 中西部台美商業論壇-選擇芝加哥、選擇台灣 」-全球供應鏈:人工智慧、健康與運動產業線上研討會接續登場,歡迎各界報名觀看。

駐芝加哥辦事處自本年3月啟動「美國中西部台美商業論壇」以來,迄今已辦理一系列3場線上研討會,本(7)月28日將再與美國中西部最大商業媒體「科恩芝加哥商報」(Crain’s Chicago Business)合辦「美國中西部台美商業論壇-選擇芝加哥、選擇台灣」(Taiwan-US Business Forum in the Midwest-Select Chicago, Select Taiwan)線上研討會,主題為全球供應鏈:人工智慧、健康與運動產業(Global Supply Chains: AI and the Health and Fitness Industry),著重討論人工智慧(AI)在健康及運動產業的運用,以及如何強化雙方在相關產業鏈的合作,使AI在新興領域如健康與運動產業的運用,能符合台美共享的民主人權價值。

本次研討會由「科恩芝加哥商報」報團總社長兼總編輯Jim Kirk 主持。由產官學領袖包括伊利諾州聯邦眾議員凱莉(Robin Kelly)、全球健康與健身協會副會長(The Global Health & Fitness Association )亞伯隆迪(Jay Ablondi)、速聯執行長( SRAM LLC)羅斯伯格(Ken Lousberg)、明躍國際健康科技(LifeSpan)美國公司執行長Jackie Wu及芝加哥台貿中心專案經理Stuart Green與談,研討會將於7月28日在「科恩芝加哥商報」線上媒體平台播出。歡迎各界報名觀看。

駐芝加哥辦事處處長姜森表示,台灣在全球運動器材產業的市占率高達10%,尤其藉由AI在健康及運動產業的運用,將更可發揮台灣高科技產業的實力,面對COVID-19疫情對全球經濟所造成的嚴重影響,台美同享市場經濟與民主體制價值,在疫情逐漸趨緩後,更需強化合作,推動彼此經濟持續繁榮,並維護雙方共享民主人權的價值理念。本場7月舉辦的線上研討會,深入討論「選擇美國、選擇芝加哥、選擇台灣」在全球供應鏈、人工智慧、健康及運動相關產業可能合作方向,有助持續深化台美產業連結合作。

姜處長強調,台灣與美國於去年啟動「台美經濟繁榮夥伴對話」(EPP Dialogue),涵蓋廣泛的經濟安全問題,包括清潔網路、5G 網路、半導體供應鏈、電動汽車、全球公共衛生等;台美去年並簽署有關高科技合作及教育合作倡議,以推動並落實EPP對話精神;本年6月底台美「經貿暨投資架構協定」(TIFA)復談,雙邊經貿合作加溫。而美國中西部是製造業重鎮,對美國經濟走向甚至全球經濟都有重要影響,芝加哥則是中西部經貿聯繫的樞紐,與台灣產業擁有廣大合作空間,盼台灣企業能選擇芝加哥及中西部市場,以吸引更多美國企業選擇與台灣合作,創造互惠雙贏。

