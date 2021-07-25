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進入太空的最年輕美國人年僅29歲 St.Jude兒科癌症倖存者/現任St.Jude醫生助理 Hayley Arceneaux

本報芝加哥訊
進入太空的最年輕美國人年僅29歲 ,St.Jude兒科癌症倖存者/現任St.Jude醫生助理 Hayley Arceneaux.
進入太空的最年輕美國人年僅29歲 ,St.Jude兒科癌症倖存者/現任St.Jude醫生助理 Hayley Arceneaux.

St.Jude兒科癌症倖存者/現任St.Jude醫生助理 Hayley Arceneaux日前被安排與Inspiration4機組成員Hayley Arceneaux談話。今年9月，她將成為第一個進入太空的兒科癌症倖存者和最年輕的美國人，這一切都是為了提高人們對 St. Jude Children’s Research Hospital® 的認識和支持。

Inspiration4是由指揮官Jared Isaacman領導的世界上第一個全民用太空飛行任務。38歲的Shift4 Payments [NYSE: FOUR]的創始人兼首席執行官將四個席位中的兩個捐贈給St. Jude，目標是在2022年前籌集2億美元用於研究和治療兒童癌症和其他危及生命的疾病。Isaacman已承諾提供1億美元用於加速發展和拯救全球更多的兒童。

Isaacman將出任代表著領導力的任務席位。他向St. Jude捐贈了兩個席位：被命名為希望的任務席位給了Arceneaux，命名為慷慨的席位給了Christopher Sembroski，他是洛克希德•馬丁公司41歲的航空工業雇員，也是美國空軍退伍軍人。命名為繁榮的席位將由51歲的企業家、教育家、訓練有素的飛行員和太空探索界的活躍人士Sian Proctor博士搭乘。

Arceneaux將擔任隊員的醫療人員。29歲的她是St. Jude的醫生助理，10歲時在那裡接受了骨肉瘤（一種骨癌）的治療。

「我記得當我們到達[St. Jude Children’s Research Hospital]時，我假裝很生氣，但實際上，我只是很害怕。當時，癌症對我來說似乎是一個死刑判決，因為我認識的所有癌症患者都去世了。然而，當我一進入St. Jude的大門，一切都改變了。我感受到希望、樂觀，讓我可以度過難關。」Arceneaux在St. Jude Inspire的一篇博客文章中回憶道。

1962年，在美國人首次繞地球飛行的同一年，St. Jude Children’s Research Hospital致力於一個不同的未知領域：Finding cures.Saving children®（尋找治療方法。拯救兒童。）。近60年後，St. Jude發明的治療方法已幫助將兒童癌症的總體存活率從20%提高到80%以上。St. Jude在沒有兒童死於癌症前不會止步。

這項任務是人類幫助地球上兒童的一項事業，將是平民首次作為任務的一部分進入軌道，與任何政府航太機構無關。天龍號太空船計畫進入太空，繞地球運行幾天後在水面著陸。

關於St. Jude Children’s Research Hospital®

St. Jude Children’s Research Hospital正在引領世界瞭解、治療和戰勝兒童癌症和其他威脅生命的疾病。其目的很明確：Finding cures.Saving children®（尋找治療方法。拯救兒童。）。它是美國國家癌症研究所指定的唯一專門針對兒童的綜合癌症中心。自50多年前醫院開業以來，St. Jude發明的治療方法已幫助將兒童癌症的總體存活率從20%提高到80%以上。St. Jude在沒有兒童死於癌症前不會止步。St. Jude免費分享它的發現，每一名在St. Jude獲救的兒童都意味著全世界的醫生和科學家可以利用這些知識來拯救成千上萬的兒童。家庭永遠不會收到St. Jude的治療、旅行、住房或食物帳單，因為家庭應該擔心的是幫助他們的孩子活下去。造訪St. Jude Inspire，瞭解St. Jude關於希望、力量、愛和仁慈的強大故事。透過造訪stjude.org，在Facebook上點讚St. Jude，在Twitter、Instagram和TikTok上關注St. Jude，並訂閱其YouTube頻道，加入St. Jude的使命。

癌症 太空 美國

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