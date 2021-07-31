大芝加哥地區華聯會與河南同鄉會 聯合發起“抗洪救災 你我同行 “捐贈倡議書”

近日來，中國河南 鄭州等地市遭遇了百年不遇的暴雨，造成重大人員傷亡和財產損失，目前河南省29個縣市，1100萬人受災，直接經濟損失近百億元！ 防汛形勢十分嚴峻！

扶危救困，樂善好施是中華民族的傳統美德！大芝加哥 地區華僑華人聯合會（Chinese American Association at Greater Chicago）協同中西部河南同鄉會共同發出“抗洪救災 你我同行 “捐贈倡議：我們敬請關心家鄉疫情的社區朋友們本著“自願參加，量力而行”的原則，獻出愛心，支援家鄉父老鄉親們抗洪救災！考慮到目前芝加哥疫情尚未得到完全控制，僑社朋友們不少人也都面臨著很大的經濟和生活壓力，能力不分大小，捐款不分多少，善舉不分先后，貴在有份愛心！

大芝加哥地區華僑華人聯合會與中西部河南同鄉會將把收到的全額捐項通過河南省僑辦安排匯款，專款專用於購買搶險救災物資。 我們會將收到的捐款人員名單及捐款數字，以及接收方收據證明等全部向僑社公開，以供大家監督！

捐款方式：轉賬、Zelle Pay PayPal 支票 均可 (支票請注明 “河南抗洪救災”)支票請開給：CAAGC，郵寄地址：CAAGC PO Box 867 Westmont, IL 60559，Zelle Pay 或 PayPal付款： [email protected]。

捐贈聯系人：鄭徵（630）667-3183，汪興無（847）340-9298，欒文琦（847）609-5983，胡曉軍(312) 405-3155，張懷波(630) 670-0954 ，劉炯玲（847）217-1688，何達權(312)560-5706，何振宇(708)316-8816，朱萍萍(630)863-1868，王 濤(847)363-5990，吳灝(630)881-4216，陳青(312)291-6328，梁琨(773)551-0498，劉曄(773)225-6513，容蔭寧(630)664-7885，畢躍玲(630)267-1050，李榮順(224)8050821 潘玲君(630)809-7376，孫彥釗 (708)488-7250。

加油鄭州，平安河南！謝謝大家!

大芝加哥地區華僑華人聯合會

美國中西部河南同鄉會

2021年7月22日