美亞健康協會 誠招全職或半職雙語健保顧問

更多詳情，請訪問網站: www.maha-us.org。

芝加哥美亞健康協會是位於唐人街中心地段的非盈利結搆。在過去的三年里，美亞打造了一支專業的健康保險 顧問團隊，免費為社區提供健康保險申請和后續支持服務，成功地幫超過5000多位社區居民申請到健康保險。隨著客戶量的成倍激增，美亞健康誠招雙語健保 顧問 Navigator，共同為社區服務。

具體要求：中英文流利 (國語和廣東話更佳)，大學在讀或者已經完成大學，無犯罪記錄，可以通過背景調查，學習能力強，能完成聯邦和伊州政府規定的培訓，通過測試，獲得健保顧問執照，良好的語言表達能力，能與客戶和團隊成員溝通。需要具備中、英雙語或者西班牙語、英語書面寫作和口頭交流能力。三語候選人(英語/西班牙語/中文)優先考慮，有社工經驗、健保知識、或者醫療體系知識者優先。

工作內容：幫客戶通過網絡完成健保申請，包括平價健保和政府白卡申請*提供咨詢，解釋健保相關問題*完成報告、參加網絡培訓*參加社區宣傳活動、提升民眾對健保的認知*協助客戶完成申請后的工作，例如選擇醫生、支付保費、處理醫療費用賬單。

工作地點：美亞健康協會辦公室 230 W Cermak Rd. 二樓, Chicago, IL, 60616 （南唐人街）

申請方式：發送您的簡曆與cover letter至：[email protected] 或者電話聯系劉紅博士,美亞健康協會執行主任：312-403-8899，有關美亞健康協會詳情，請訪問網站: www.maha-us.org。

關於美亞健康協會：

美亞健康協會（MAHA）是一家成立於2003年的非營利性組織，宗旨是減少大芝加哥地區接受醫療服務不足的亞裔 人群的健康差距，所有相關服務都基於亞裔文化和語言特色。服務包括社區健康教育，健康篩查、免疫與護理，心理健康咨詢以及健康研究和政策倡導等。為了履行我們的使命，MAHA與社區組織，醫療提供者，學術機搆，政府公共健康部門和志願者等都有合作。