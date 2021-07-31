華咨處學齡兒童中心招生中，為孩子們提供安全/開心的成長樂園。

華人 咨詢服務處學齡兒童中心為5到12歲的孩子（幼兒園到6年級）提供寓教於樂的課外學習環境，各種項目既有挑戰性，又能激發孩子們的學習興趣，為孩子們的成長打下堅實的基礎。該中心各項課外活動班均獲得校外課程認證委員會的認證*每周家長簡報通訊，提供每個孩子的最新進展信息*豐富的市內實地考察學習機會 (遵照當地的健康指南)*沒有自付費，符合相關資格的家庭免費！

該中心課外班特點包括：日程安排充分配合公立學校上課時間*提供功課輔導*一對一輔導*安靜自習的時間*暑期安排*每周有課程表專注在科學，科技，工程及數學發展上的活動。*發展技能，智能，適應力，及自信的活動，為了培養學生在學年期間的成功。

如果您或者你的孩子剛來美國 ，我們保障孩子可以發展進步，能積累社會和心理穩定性，所以他們可以適應美國社會，同時享受一個積極的文化交流環境。我們也鼓勵非移民，非華人的家庭跟我們合作，幫助我們建立一個有豐富的文化經驗及包容的環境。

歡迎家長們垂詢或實地參觀！聯系電話：312.791.1569，更多有關華咨處學齡兒童中心詳情，請掃碼：CASLservice.org/Youth華人咨詢服務處地址：2141 South Tan Court，Chicago, IL 60616，華咨處學齡兒童中心，是孩子們安全/開心的成長樂園 ，是您的最佳選擇！