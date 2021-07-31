我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

華咨處學齡兒童中心招生中 為孩子們提供安全/開心的成長樂園

本報芝加哥訊
華咨處學齡兒童中心招生中，為孩子們提供安全/開心的成長樂園。
華咨處學齡兒童中心招生中，為孩子們提供安全/開心的成長樂園。

華人咨詢服務處學齡兒童中心為5到12歲的孩子（幼兒園到6年級）提供寓教於樂的課外學習環境，各種項目既有挑戰性，又能激發孩子們的學習興趣，為孩子們的成長打下堅實的基礎。該中心各項課外活動班均獲得校外課程認證委員會的認證*每周家長簡報通訊，提供每個孩子的最新進展信息*豐富的市內實地考察學習機會 (遵照當地的健康指南)*沒有自付費，符合相關資格的家庭免費！

該中心課外班特點包括：日程安排充分配合公立學校上課時間*提供功課輔導*一對一輔導*安靜自習的時間*暑期安排*每周有課程表專注在科學，科技，工程及數學發展上的活動。*發展技能，智能，適應力，及自信的活動，為了培養學生在學年期間的成功。

如果您或者你的孩子剛來美國，我們保障孩子可以發展進步，能積累社會和心理穩定性，所以他們可以適應美國社會，同時享受一個積極的文化交流環境。我們也鼓勵非移民，非華人的家庭跟我們合作，幫助我們建立一個有豐富的文化經驗及包容的環境。

歡迎家長們垂詢或實地參觀！聯系電話：312.791.1569，更多有關華咨處學齡兒童中心詳情，請掃碼：CASLservice.org/Youth華人咨詢服務處地址：2141 South Tan Court，Chicago, IL 60616，華咨處學齡兒童中心，是孩子們安全/開心的成長樂園，是您的最佳選擇！

華人 美國 樂園

上一則

美亞健康協會 誠招全職或半職雙語健保顧問

下一則

華盛頓特區聖殿 明年4月底起開放2個月

延伸閱讀

茱拉維斯塔公校全體恢復到校上課 加州第一

茱拉維斯塔公校全體恢復到校上課 加州第一
加州公立學校學生無論家庭收入 今秋均可享受免費午餐

加州公立學校學生無論家庭收入 今秋均可享受免費午餐
Free Webinar-Banking Basic 華咨處免費網絡授課 - 銀行基礎知識

Free Webinar-Banking Basic 華咨處免費網絡授課 - 銀行基礎知識
1823 W 34th St , Chicago, IL 60608 齊越地產Listing Price : $350,000

1823 W 34th St , Chicago, IL 60608 齊越地產Listing Price : $350,000
Free Webinar-Banking Basic 免費網絡授課 - 銀行基礎知識

Free Webinar-Banking Basic 免費網絡授課 - 銀行基礎知識
CDC指南：教室內免戴口罩 灣區華裔家長不安

CDC指南：教室內免戴口罩 灣區華裔家長不安

熱門新聞

確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41
72歲的盧秀行6月4日失蹤，50天後屍體被警方發現，警方也已逮捕兇嫌塞爾斯。（費郡警方提供）

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

2021-07-24 13:01
巴克利(左二)賣水賺學費，卻意外獲得饒舌歌手Trae tha Truth(左一)贊助，兄妹四人都拿到全套裝備。（ABC）

德州貧童賣水賺學費 不料一位名人登門驚喜全家

2021-07-29 21:01
耳念珠菌（Getty Images）

CDC通報3人染耳念珠菌致死 目前無藥可治

2021-07-23 21:32
麥可拉光在臉書就有多達175萬名追隨者。( )

新冠疫苗假信息超級傳播者就是他 芝加哥醫生麥可拉

2021-07-26 14:48
經劇烈搖晃照顧男童的保母麥克奇。(福遍縣警方/ 美聯社)

男嬰腦損35年後亡 當年保母涉媒殺被捕

2021-07-27 21:20

超人氣

更多 >
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變
香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元
苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見