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近華埠40億開發案 芝市議會通過 今秋開工

特派員黃惠玲／芝加哥報導
距離華埠約5分鐘車程的麥克里斯醫院開發案，21日通過市議會表決。(Farpoint development)
距離華埠約5分鐘車程的麥克里斯醫院開發案，21日通過市議會表決。(Farpoint development)

芝加哥市議會21日投票通過麥克里斯醫院(Michael Reese Hospital)舊址土地出售以及將耗資40億的重新開發方案，這處距離華埠約五分鐘車程約50畝的土地，將成為大型住商混合區，並將設立創新中心，整個工程預計今秋啟動，約需花20年完成。

這項名為「布朗茲維爾面湖」(Bronzeville Lakefront)的提案，由隸屬於GRIT Chicago LLC的法爾波特開發公司(Farpoint Development)主導，該公司負責人古德曼(Scott Goodman)說，整個計畫主要把空置多年的大片土地，變成一處繁華社區，並提供可負擔房屋與充足的商業空間。

他表示，開發案預計在今年秋天動工，初步將進行基礎建設工程，接著第一階段會在31街夾Cottage Grove大道間，率先興建一棟50萬平方呎的大樓，其中主要包括Israel's Sheba醫療中心領軍的創新中心Arc Innovation Center，此外，還將設立數據博物館。

第二階段則是開發該處北邊土地，主要興建多棟住商混合大樓，GRIT並同意支付2500萬作為擴展該區公立學校的經費。

麥克里斯醫院是由富豪企業家佛蘭斯科(San Francisco)創建於1881年，經營127年後，於2008年關閉，芝加哥市府當年接手購入了這片從北至26街，南到31街，東至湖畔公園，西到沃爾諾大道(Vernon Ave.)的土地，原本計畫作為爭取主辦2016年夏季奧運會的選手村用地，然而這項努力卻因申奧失敗，導致土地閒置至今。

配合此大型開發案，市議會同意撥出6000萬經費，作為建設該區新的公園、街道及其他基礎建設之用，第四區區長金恩(Sophia King)說，將分成好幾階段完成的開發計畫，還包括興建一座歡迎中心、老人公寓、數據中心等，她也提到，開發商並同意將未來推出的公寓中，拿出兩成的住宅單位作為可負擔房屋。

市府規畫與發展局局長傑佛瑞思(Tim Jeffries)說，該大型開發案完工後，估計可以創造達31億元的新稅收，同時也將為社區增加約9000個全職工作。

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