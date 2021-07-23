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芝公校今秋返校 室內均需戴口罩

特派員黃惠玲／芝加哥報導
學生人數多達35萬的芝加哥公校系統，22日終於公布，今秋返校上課，只要在室內，就必需戴上口罩。 (CPS臉書)
學生人數多達35萬的芝加哥公校系統，22日終於公布，今秋返校上課，只要在室內，就必需戴上口罩。 (CPS臉書)

學生人數多達35萬的芝加哥公校系統(CPS)還有五周就要開學，22日CPS終於公布，今秋返校上課的學生、教職員，無論有無接種疫苗，只要在室內就必需戴上口罩

芝加哥郊區許多學區也發布了今秋開學後的相關防疫規定，其中部分學區將學生是否戴口罩上課的決定權，交給家長自行評估；而芝加哥大主教區(The Chicago Archdiocese)則已宣布，旗下所有學校在今年秋季開學時，將恢復到「接近正常的疫情前狀態」，只要完全接種的學生、教師與工作人員，都不需要戴口罩。

目前引起美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)、聯邦疾病防治中心CDC的不同建議；兒科學會表示，每一名兩歲以上的學童，無論是否接種了疫苗，到學校都應該戴口罩，而CDC則主張，只要完全接種，教室內的老師、學生就不需要再戴口罩。

CPS臨時首席執行官涂里斯(José Torres)在發給家長的信中表示，公校採用兒科學會的建議，決定要求師生及職員在校園室內，除了喝水及吃東西外，都必需戴上口罩。

伊利諾州衛生廳之前已表示，將完全遵照CDC的指南，同時鼓勵學區各自規畫適合該區的防疫策略；芝加哥衛生局局長亞瓦迪說，她對於CDC的戴口罩建議感到「滿意」，不過，她也提到，隨著高傳染性的Delta變異病毒出現，讓符合接種資格的學生施打疫苗，更加顯得重要。

根據衛生局統計，芝加哥12到17歲青少年，已經至少接種一劑疫苗的有46%，完全接種的則有35%，亞瓦迪提醒，想在8月30日開學前完全接種的學生，一定要盡快去施打，因為完成兩劑輝瑞疫苗接種後，需等兩周，疫苗才會發揮最大保護作用。

去年疫情期多次要求CPS延長居家網課的芝加哥教師工會CTU說，他們仍繼續在與公校談判，因為許多有關重開校園的安全程序，仍有許多未獲清楚解答之處。

教師工會稍早曾提出一份清單，包括要求CPS在10月份前，完成為八成學生接種疫苗，同時改善學校通風設備，並將健康風險較高的教師，轉聘為新的遠程教學項目專任老師等，不過，根據透露，市長萊特福特及其團隊，拒絕了95%的工會提議。

口罩 疫苗 芝加哥

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