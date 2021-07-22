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伊居民拒打疫苗原因 憂後遺症、怕植晶片…

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊利諾州疫苗接種率平均已經超過五成，但南部幾個郡縣居民的接種意願卻持續低落。(特派員黃惠玲╱攝影)
伊利諾州疫苗接種率平均已經超過五成，但南部幾個郡縣居民的接種意願卻持續低落。(特派員黃惠玲╱攝影)

在新冠疫苗全球緊缺，許多人想打都打不到的情形下，疫苗供給充裕的伊利諾州亞歷山大郡(Alexander County)，卻以15%的接種率，在全州墊底，當地居民拒打疫苗的原因，包括擔心副作用及長期健康後果，也有人深信政府藉接種將有追蹤功能的微型晶片植入人體，此外，生活貧窮也影響了施打意願。

其他多個緊鄰全美疫情熱區密蘇里州的伊州南部與西南部郡縣，也面臨施打率偏低且遲遲無法提升的瓶頸，其中伊州疫苗接種率不到25%的郡縣，包括Fayette、Hamilton。Henderson、Pope、Pulaski，另外還有約24個郡縣的疫苗接種率低於33%。

伊州衛生廳指出，這些接種率低的地區，近來染疫人數明顯增加，亞歷山大與附近郡縣在6月25日前一周的感染病例只有11個，但到7月4日前一周激增四倍到40例，當地衛生局局長萊德(Nathan Ryder)說，亞郡與密州僅隔一條密西西比河，地理位置加上接種率低迷，是導致感染遽增的主因。

目前伊州西南部醫院已不得不把病患轉往附近的聖路易市、堪薩斯市醫院，其中Ozarks醫院患者爆滿程度，為去年冬天以來罕見，醫療人員指出，這些住院患者以感染delta變異病毒占多數。

究竟為何亞歷山大郡的居民施打疫苗意願如此之低？一名在當地雜貨店Olive Branch當店員的年輕女性表示，至今沒有讓她信服的接種疫苗理由，自認健康的她說，認識的一些人也感染了新冠病毒，但並不嚴重。

「疫苗出來的太快，儘管有研究證明疫苗安全有效，但擔心副作用及長期健康後果。」該女說，她生活在小村莊，與城市相比，感染風險相對很小，不覺得有需要接種。

萊德說，疫苗去年年底開始施打時，衛生局就接到近7000民眾預約施打，接著又舉辦了幾次較大型的接種活動，但到4月中旬，疫苗需求大幅減少，「好像水龍頭突然被關掉了一樣。」

住在全州接種率最低城鎮開羅(Cairo)的46歲居民蘇立文(Matt Sullivan)說，他拒絕施打疫苗，因為疫苗是政府藉機將微型晶片植入人體的偽裝法，「我高中閱讀奧威爾(Orwell)小說時，就知道這件事情了。」

伊州衛生廳廳長伊吉克雖曾針對此說法提出澄清，但仍無法讓一些居民取信。

聯邦疾病防治中心CDC研究指出，貧窮、缺乏健康保險及電腦使用管道，也是導致施打疫苗率低的原因之一，而亞歷山大郡有四分之一的居民生活貧窮，此外，65歲以下居民，約有8%沒有健保，而當地家庭有電腦設備的比率，只有65%。

疫苗 伊州 晶片

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