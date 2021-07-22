伊州鼓勵大學強制學生接種再返校

伊利諾州高等教育 委員會(Illinois Board of Higher Education，IBHE)及伊州 社區學院委員會(Illinois Community College Board，ICCB)發表聲明，鼓勵各大學、社區學院等學校機構，要求今年秋季到校上課學生，必須先接種新冠疫苗 。

這兩個機構表示，他們是根據聯邦疾病防治局CDC的防疫指南，而做出上述建議。

該份聲明公布的同一天(20日)，印第安納州南本德市(South Bend)聯邦法院的法官萊希蒂(Damon Leichty)裁定，印第安納州的大學可以要求學生、員工在秋季返回校園上課、上班前，需先完成施打疫苗，如不遵守規定，學生將面臨取消註冊資格，員工則可能遭到開除。

這項訴訟是由七名就讀印地安納大學的學生提出，他們試圖阻止印大執行學生需打疫苗才能返校的規定，因此控訴學校強迫學生接受不必要的醫療，侵犯其憲法權利。

伊州高等教育委員會執行主任歐斯徒洛(Ginger Ostro)說，疫情期間大家都面臨了困難，希望學生在今年秋天返校時，對校園安全有信心，並且知道學校有資源可以協助他們。

部分伊州大學已經陸續宣布新學年的「打疫苗才能返校」規定，包括伊利諾大學、西北大學、德堡大學、羅耀拉大學，都強制要求學生返校前必須完全接種；其他伊利諾州立大學(Illinois State University)、東伊大、南伊大雖未強制規定，但均強烈鼓勵學生接種疫苗再返校。

社區學院方面，ICCB執行董事達勒姆(Brian Durham)說，該委員會允許各社區學院依照當地狀況，靈活疫苗施打規定，但前提是必須保障學生與員工的安全。

除了疫苗接種外，這兩個高等教育機構並鼓勵所有大學院校，在新學年繼續對未施打疫苗者定期檢測病毒，並推動落實其他防疫基本作法，例如勤洗手。