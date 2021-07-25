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西聯匯款 -vigo 全球匯款 特快5分鐘到賬

本報芝加哥訊
西聯匯款-vigo全球匯款特快5分鐘到賬。
西聯匯款-vigo全球匯款特快5分鐘到賬。

西聯匯款（Western Union)大家應該都很熟識了，是中美匯款的龍頭產品，是世界領先特快匯款公司，迄今已有150年的歷史，它擁有全球最大最先進的電子匯兌金融網絡，代理網點遍布全球，近200個國家和地區。而維高（vigo）和西聯匯款相同嗎？  

Vigo Money Transfer 是 Western Union 的子公司，Western Union是一家受信任的流行代幣兌換提供商。他們與Western Union的關系意味著他們可以利用龐大的代理商網絡：擁有超過50,000個代理地點，并在其他國家/地區擁有14,000個代理地點。還設有追綜網頁，為匯款客戶提供款項追綜，使得款項安全到達。

30十年來，西聯匯款通過匯款服務幫助客戶在全球范圍內為其家人提供支持。現在，Vigo 已成為Western Union系列的一部分，帶給人們更多的便利和信心。西聯匯款中國的合作伙伴包括：中國光大銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國銀行、中國建設銀行、浦發銀行、浙江稠州商業銀行、吉林銀行、哈爾濱銀行、福建海峽銀行、煙臺銀行、龍江銀行、微商銀行等多家銀行。

西聯匯款芝加哥中國城代理商創新科技公司，地址位于南中國城 215 W. Cermak Road. 1st Floor Chicago, IL 60616，營業時間：周一至周六 上午九點至下午二點，聯系電話：312-483-6668。

中國 儲蓄 郵政

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