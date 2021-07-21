我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日韓外交高層會晤 強調維繫台海和平穩定重要性

NBA／公鹿拿總冠軍 字母哥狂轟50分榮膺MVP

愛書愛社區服務26年 陳思退而不休

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
華埠圖書館館長陳思說，該館的中文藏書量，高居中西部公共圖書館之冠，使用率也是全芝加哥第一。(特派員黃惠玲╱攝影)
華埠圖書館館長陳思說，該館的中文藏書量，高居中西部公共圖書館之冠，使用率也是全芝加哥第一。(特派員黃惠玲╱攝影)

即將在下個月從服務了26年的華埠圖書館退休，華埠圖書館館長陳思對於離開這個工作崗位倍感不捨，「我喜歡在書海中工作，更熱愛這個社區」，陳思說，對華埠她永遠會「退而不休」，只要圖書館有需要就會回來幫忙，同時她也計畫回到社區擔任義工。

出生於中國重慶的陳思，畢業於重慶師範大學，畢業後投入教育工作，1991年自費留美求學，分別在加拿大的聖瑪莉大學攻讀教育碩士，後又到美國堪薩斯州的恩波利亞州立大學(Emporia State University)拿了圖書管理的碩士學位。

1996年進入芝加哥公立圖書館服務，華埠圖書館也是她首個服務據點，她一路從圖書館館員、圖書館副館長，再升到館長職位，期間僅在2005年曾調到附近的布萊頓公園圖書館(Brighton Park Library)約四個月，其他時間都在華埠圖書館工作，「可以說華埠是我唯一也是最愛」。

許多朋友都對於她在同一圖書館服務20多年，感到不可置信，也被詢問過「你都不想去其他地方看看嗎？」陳思說，因為自己華人移民的背景，使她更能理解華人初來乍到新環境的不安與可能的需求，「我覺得我可以真正幫到他們」，這也是陳思多年來，堅持把圖書館當成「社區居民另一個家」經營的背後動力。

圖書館 華埠 教育

上一則

睽違一年多…亞城羽球錦標賽 華裔奪佳績

下一則

房市活絡買賣頻繁 電匯詐騙遽增

延伸閱讀

每周領1000元 紐約華埠藥房人賣出「終身彩票」二等獎

每周領1000元 紐約華埠藥房人賣出「終身彩票」二等獎
「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危

「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危
緬甸婦華埠搭地鐵遇劫 與子摔落樓梯命危

緬甸婦華埠搭地鐵遇劫 與子摔落樓梯命危
屋崙華埠搶劫被阻止 非裔男嗆「開槍殺光華人」

屋崙華埠搶劫被阻止 非裔男嗆「開槍殺光華人」
屋崙華埠治安堪憂沒人來 餐廳東主嘆：生意下降50%

屋崙華埠治安堪憂沒人來 餐廳東主嘆：生意下降50%
七旬亞裔老婦遭攻擊 嫌犯竟為室友17歲女兒

七旬亞裔老婦遭攻擊 嫌犯竟為室友17歲女兒

熱門新聞

26歲土耳其健美小姐德妮茲薩皮納這身打扮被禁止登機。(CBS DFW)

輕裝打份像「裸體一般」 比基尼冠軍網紅上不了飛機

2021-07-12 20:03
亞洲鯉魚被視為破壞五大湖生態的殺手。(本報檔案照片)

抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名

2021-07-16 12:59
凡賽斯豪宅改裝的高級飯店Villa Casa Casuarina Hotel，14日下午傳出兩死命案。(訂房網hotels.com截圖)

時尚大師凡賽斯遭槍殺24周年前夕 2男離奇陳屍當年凶宅

2021-07-14 18:56
設有室內籃球場的皮朋豪宅，將開放給公眾預約住宿。(airbnb官網)

1晚只要92元 NBA傳奇球星豪宅過夜體驗22日開搶

2021-07-14 13:04
X光掃描車體，偷渡客擠在狹窄的內層。(海關暨邊境保護局)

貨車怎樣夾帶偷渡客越界 邊防局X光掃給你看

2021-07-17 15:00
聲稱載萵苣的卡車，內裝擁擠偷渡客。(CBP)

萵苣貨車不夠冷 害德州119偷渡客露餡

2021-07-14 15:40

超人氣

更多 >
走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福

走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福
吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會

吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會
貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑
吳亦凡懶人包「21女完整時間線」情欲連結超越羅志祥

吳亦凡懶人包「21女完整時間線」情欲連結超越羅志祥
美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽