愛書愛社區服務26年 陳思退而不休

華埠圖書館館長陳思說，該館的中文藏書量，高居中西部公共圖書館之冠，使用率也是全芝加哥第一。(特派員黃惠玲╱攝影)

即將在下個月從服務了26年的華埠圖書館 退休，華埠圖書館館長陳思對於離開這個工作崗位倍感不捨，「我喜歡在書海中工作，更熱愛這個社區」，陳思說，對華埠她永遠會「退而不休」，只要圖書館有需要就會回來幫忙，同時她也計畫回到社區擔任義工。

出生於中國重慶的陳思，畢業於重慶師範大學，畢業後投入教育 工作，1991年自費留美求學，分別在加拿大的聖瑪莉大學攻讀教育碩士，後又到美國堪薩斯州的恩波利亞州立大學(Emporia State University)拿了圖書管理的碩士學位。

1996年進入芝加哥公立圖書館服務，華埠圖書館也是她首個服務據點，她一路從圖書館館員、圖書館副館長，再升到館長職位，期間僅在2005年曾調到附近的布萊頓公園圖書館(Brighton Park Library)約四個月，其他時間都在華埠圖書館工作，「可以說華埠是我唯一也是最愛」。

許多朋友都對於她在同一圖書館服務20多年，感到不可置信，也被詢問過「你都不想去其他地方看看嗎？」陳思說，因為自己華人移民的背景，使她更能理解華人初來乍到新環境的不安與可能的需求，「我覺得我可以真正幫到他們」，這也是陳思多年來，堅持把圖書館當成「社區居民另一個家」經營的背後動力。