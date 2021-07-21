芝華埠圖書館30年變遷 如寫社區發展史

華埠圖書館是華人生活良伴與精神食糧來源。(特派員黃惠玲╱攝影)

華埠圖書館 從永活街舊址遷移到全新興建的現址，也記錄了華埠社區的成長歷史。

華埠圖書館館長陳思說，隨著移民大幅增加，加上華埠圖書館老舊迫切需要維修，2009年她首度向市府相關部門反應舊館空間不足等問題，並獲得市府初步認同尋找新館的可能，接下來好幾年時間，陳思與華埠更好團結聯盟、華人 諮詢服務處等非營利組織合作，一方面爭取市府與社區支持，一方面尋找合適場地興建新館。

「華人維權組織的成立，有效推動權益意識的增長」，陳思說，過去二、三十年來，在全美華埠逐漸沒落的趨勢下，芝加哥華埠逆勢成長，甚至變成全美唯一越來越繁華的中國城，與華人積極參與並建立非營利維權團體密不可分。 華埠圖書館曾獲選為北美最佳圖書館。(特派員黃惠玲╱攝影)

2013年在社區全力動員下，芝市府終於啟動了華埠圖書館興建計畫，並於2015年8月完工對外開放，耗資1910萬經費的芝加哥華埠圖書館新館，由知名SOM建築設計公司(Skidmore, Owings & Merrill)的華裔建築師鄺朝輝(Brian Lee)設計，該圖書館在2016年獲得美國建築師學會(American Institute of Architects)與美國圖書館協會(American Library Association)北美設計最佳圖書館。此外，也獲得國際評比為全美第一、全球第三的最佳圖書館。

「從舊館搬到新館時，我們將所有老舊中文書籍捐贈或作廢，然後重新採購了八萬多本中文書及刊物」，陳思說，豐富的中文藏書，讓華埠圖書館成為所有中西部公共圖書館間，華文書數量最多的圖書館，因此更吸引許多華人與遊客到訪借閱。

「一座完善的圖書館，必須充分與社區結合」，陳思在新的圖書館啟用後，更加積極的規劃與推動社區多元功能，包括強化不同年齡層及族群的分眾服務與活動，例如周間平日下午3到6時，有專任老師提供孩童課業輔導服務；設立青少年資訊室、讀書會、科技課程、理財與職業培訓等。

對於成年人方面，華埠圖書館推出了ESL日常英語課程教學，陳思自己還擔任ESL英文課輔導老師，她同時創辦了針對其他族裔的中文課教學，「讓其他人也有機會學習與接觸中華文化」。

此外，華埠與其他社區一樣，面臨人口老化問題，如何協助逐年增加的華裔耆老在海外安享晚年，是這幾年陳思帶領華埠圖書館努力改善的方向，在這種考量下，圖書館推出了對於老人的一對一電腦課程，由大學生義工教導爺爺奶奶學習電腦、手機的使用，讓他們也能增加生活能力；中老年棋牌社更是圖書館最受歡迎的項目之一，許多長輩們透過這個活動，達到娛興與交友的目標，移民老年生活，也不再因為語言與文化閣闔而困守愁城。