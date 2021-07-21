芝華埠圖書館 華人移民的家 遊客必到景點

華埠圖書館館長陳思將於月底退休。(特派員黃惠玲／攝影)

對於愛書人來說，圖書館 的浩瀚書海是知識寶庫，是享受閱讀的靜謐之地，而在芝加哥華人 移民眼裡，座落於華埠 中心的圖書館，更多了一份濃濃的生活況味，大至成人入籍考試，小至學童課後輔導，還有老人休閒交友、幼兒教育互動通通都有，華埠圖書館館長陳思說，沒有一個地區的圖書館，可以像華埠一樣緊扣社區，成為「華埠人另一個家」。

早在70年代，隸屬於芝加哥公共圖書館的華埠圖書館，租用位於永活街夾23街約1萬1000平方呎的一樓空間作為館址，這座據點隨著華人移民不斷增加，日益成為社區生活重心，陳思說，移民開始增長的90年代，使該圖書館每天幾乎「一位難求」，有的大人在館內待整天讀中文書，一解思鄉情，還有不少新移民父母的子女，因為本身忙於工作，而讓孩子放學後直接到圖書館溫書、做功課。 華埠圖書館的大型壁畫為設計特色之一。(特派員黃惠玲╱攝影)

「90年代在華埠長大的孩子，大概每一個都經歷過這段圖書館生涯」，1996年就到華埠圖書館工作至今的陳思說，日前一個20多年前，天天到圖書館的小妹，長大結婚生子後，特別帶著她的小女兒回來看看「媽媽的圖書館」，尤其讓她「見證了華裔孩子的茁壯與世代交替」，非常感動。 圖書館內的兒童區，在平時放學後，是9歲以上學童的聚集學習的地點。(特派員黃惠玲／攝影)

陳思說，華埠圖書館可以說是華人移民抵達芝加哥後的第一站，「大家剛到新環境，迫切想要了解孩子教育、學習資料、提升英文以及尋找就業信息，而圖書館的中文書刊以及小規模的課程、演講，符合了需求」，她說，從到華埠服務的第一天，就朝圖書館結合社區生活努力，20多年來，她從來沒有忘記對自己與圖書館的任務與期許。

華人將圖書館當成另一個家，可以從一些數據中得到證明，她說，以2018年、2019年的統計為例，這兩年華埠圖書借閱數量，分別以11萬5000冊、9萬8000冊在全市圖書館中名列前茅；而使用率方面，華埠圖書館更是連續多年高居全芝加哥榜首，光在2019年就有28萬5000人次造訪，如以300天計算，等於每天就有多達950人次進出圖書館，而這些使用者中，華人至少占了75%。

至於哪本中文書籍最受華人歡迎？陳思笑說，讀者的胃口每年都在變化，前三年龍應台的著作「大江大海」高居當年借閱冠軍，這兩年則由「清明上河圖密碼」奪下榜首，而分類方面，武俠小說、烹飪料理書、旅遊書，養身健康書，則是經年不敗的借閱類別。

華埠圖書館員工約有10到12人，而使用群體中，老人約占兩成，12歲及以下有30%，一般華人與遊客則占了50%，陳思說，新圖書館結合華人特色的設計，除了獲得專業建築界肯定外，也讓該館成為遊客訪問華埠的必遊景點，「連一開始推出曾受部分民眾議論的傳統粵曲演唱班，後來成為其他非華裔訪客體驗中華文化的最愛」。 華埠圖書館提供場地讓粵曲愛好者聚集練習，而這個項目後來受到許多非華裔訪客歡迎。(陳思提供)

熱愛華埠的陳思說，「讓移民的精神與生活食糧都得到滿足，也是推動社區成長的最大動力」。