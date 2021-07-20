學者研究：芝加哥若脫離伊州 南部面臨經濟災難

研究顯示，一旦經濟活絡的芝加哥市脫離伊州，該州南部19個郡縣將成為全美國最窮區。(特派員黃惠玲／攝影)

一項卡本戴爾南伊利諾大學(Southern Illinois University Carbondale, SIUC)發布的研究指出，如果芝加哥 市脫離伊州 獨立，或遭遇經濟解體，那麼伊州南部也將面臨重大災難，原因在於芝市都會區的人口與經濟產出，高占全伊州的75%。

該報告研究者之一、SIUC的保羅賽門公共政策學會訪問教授傑克森(John Jackson)說，「在伊州南部有一種說法稱：伊州南部支撐了芝加哥，顯然這只是神話」。

在2020年進行的初選與大選中，伊州有23個郡縣委員會，曾直接詢問選民是否想要把芝加哥與伊利諾州其他地區分割開來，傑克森說，殊不知伊州南部的居民，是從芝加哥受益最大的地區，「調查數據也支持這一個說法」。

他舉例，庫克郡的居民向州府繳交1元的稅收，最後能得到約0.88元的福利 反饋；芝加哥郊區郡縣同樣繳交1元稅收給州府，卻只能拿到0.58元的反饋；然而南部96個郡縣，所向州府繳付的1元稅金，卻能拿到高達1.7元的福利反還；而最南部的19個郡縣更高，當地居民可拿到2.88元的福利回饋。

傑克森說，導致農村對於城市誤解的原因之一，包括「黨派之爭」，不過，他也承認，南部地區的經濟機會比較少，確實也造成當地對於富裕地區的不滿。

該研究報告說，如果沒有芝加哥及其郊區，伊州將是全美國最貧窮的州之一，而如果僅以伊州最南部的19個郡縣來評估，更僅比美屬薩摩亞、波多黎各好一些，在全美貧窮區墊底。