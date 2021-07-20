我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

伊州禁止逼遷令8月31日到期 租客可申請津貼

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

伊利諾州州長普立茲克表示，該州禁止執行驅逐房客的的最後期限，將往後延至8月31日，這也意味著，房東在9月開始，才能落實逼遷房客行動，為協助解決許多租客仍無法支付租金的困境，州府鼓勵有需要者申請相關補助，如獲批准，租客可望獲得今年7月到9月的租金津貼。

州長辦公室表示，普立茲克預計在23日宣布，從8月1日起將允許房東向法院提出驅逐房客的申請，但要落實逼遷房客，在8月31日及之前一律禁止。

州府也鼓勵租客踴躍申請「伊州租金支付項目」(Illinois Rental Payment Program)的補助，這筆經費事由聯邦撥出，總金額高達五億，申請者如通過審核，將可將取得補助去支付2020年7月到2021年6月的租金，部分租客更可能拿到今年7月到9月的租金津貼，伊州住房廳指出，每名租客最高可拿到2萬5000元的補助。

州長辦公室說，新一輪的租金補助申請預計在秋天開放，「這些資金及時讓租戶家庭獲得援助，隨著禁止逼遷房客命令告一段落，我們希望確保符合資格的伊州人都能申請租金補助」。普立茲克在一份聲明中說，今年伊州提供的救濟金額比去年增加兩倍。

根據聯邦人口普查局6月份的報告顯示，伊州約有10萬578名租客，在8、9月將面臨逼遷狀況，伊州住屋行動(Housing Action Illinois)組織執行主任雷根扎(Sharon Legenza)說，雖然就業市場工作機會大幅增加，但部分租客收入要趕上房租支付金額，仍然需要一段時間。

伊州州府估計，透過租金補助，約可協助12萬個家庭免於遭受逼遷。

去年伊州芝加哥的兩房公寓月租，平均約1900元，比前年租金水平增加了5.6%。

租金 伊州 租客

上一則

學者研究：芝加哥若脫離伊州 南部面臨經濟災難

下一則

Delta肆虐 北卡99%確診者皆未打疫苗

延伸閱讀

紐約27億元租房補助 6月開放12萬人已申請 無人收到錢

紐約27億元租房補助 6月開放12萬人已申請 無人收到錢
租金補助發太慢 逼遷解禁後恐釀遊民潮

租金補助發太慢 逼遷解禁後恐釀遊民潮
確診率飆到8% 伊州第4區疫情緊張

確診率飆到8% 伊州第4區疫情緊張
全美首例 伊州禁警察「欺騙式」訊問青少年

全美首例 伊州禁警察「欺騙式」訊問青少年

全美最佳居住城 伊州皮歐利亞、芝市、洛克福德入榜

全美最佳居住城 伊州皮歐利亞、芝市、洛克福德入榜
第二波伊州疫苗樂透 每人10萬3人獲獎

第二波伊州疫苗樂透 每人10萬3人獲獎

熱門新聞

26歲土耳其健美小姐德妮茲薩皮納這身打扮被禁止登機。(CBS DFW)

輕裝打份像「裸體一般」 比基尼冠軍網紅上不了飛機

2021-07-12 20:03
亞洲鯉魚被視為破壞五大湖生態的殺手。(本報檔案照片)

抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名

2021-07-16 12:59
座落在離鄉灣的半成屋。（Fort Worth Star-Telegram／洛培茲提供）

房子蓋一半稱物料漲追加6萬元 建商片面毀約停工

2021-07-12 12:10
凡賽斯豪宅改裝的高級飯店Villa Casa Casuarina Hotel，14日下午傳出兩死命案。(訂房網hotels.com截圖)

時尚大師凡賽斯遭槍殺24周年前夕 2男離奇陳屍當年凶宅

2021-07-14 18:56
設有室內籃球場的皮朋豪宅，將開放給公眾預約住宿。(airbnb官網)

1晚只要92元 NBA傳奇球星豪宅過夜體驗22日開搶

2021-07-14 13:04
遭指控歧視的汽車修護廠。(FOX26畫面截圖)

曾被指帶病毒又要求戴口罩 德州男子不滿：我是越裔

2021-07-12 18:27

超人氣

更多 >
前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出

前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出
周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大

周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大
Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點

Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點
經濟學人：拜登的新中國主張大有問題

經濟學人：拜登的新中國主張大有問題
中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准

中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准