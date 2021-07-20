伊州禁止逼遷令8月31日到期 租客可申請津貼

伊利諾州州長普立茲克表示，該州禁止執行驅逐房客的的最後期限，將往後延至8月31日，這也意味著，房東在9月開始，才能落實逼遷房客行動，為協助解決許多租客 仍無法支付租金 的困境，州府鼓勵有需要者申請相關補助，如獲批准，租客可望獲得今年7月到9月的租金津貼。

州長辦公室表示，普立茲克預計在23日宣布，從8月1日起將允許房東向法院提出驅逐房客的申請，但要落實逼遷房客，在8月31日及之前一律禁止。

州府也鼓勵租客踴躍申請「伊州 租金支付項目」(Illinois Rental Payment Program)的補助，這筆經費事由聯邦撥出，總金額高達五億，申請者如通過審核，將可將取得補助去支付2020年7月到2021年6月的租金，部分租客更可能拿到今年7月到9月的租金津貼，伊州住房廳指出，每名租客最高可拿到2萬5000元的補助。

州長辦公室說，新一輪的租金補助申請預計在秋天開放，「這些資金及時讓租戶家庭獲得援助，隨著禁止逼遷房客命令告一段落，我們希望確保符合資格的伊州人都能申請租金補助」。普立茲克在一份聲明中說，今年伊州提供的救濟金額比去年增加兩倍。

根據聯邦人口普查局6月份的報告顯示，伊州約有10萬578名租客，在8、9月將面臨逼遷狀況，伊州住屋行動(Housing Action Illinois)組織執行主任雷根扎(Sharon Legenza)說，雖然就業市場工作機會大幅增加，但部分租客收入要趕上房租支付金額，仍然需要一段時間。

伊州州府估計，透過租金補助，約可協助12萬個家庭免於遭受逼遷。

去年伊州芝加哥的兩房公寓月租，平均約1900元，比前年租金水平增加了5.6%。