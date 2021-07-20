遏制槍案 芝警成立緝槍組 聯邦突擊隊將進駐

非法槍枝氾濫是芝加哥槍擊案氾濫的原因之一，局長布朗宣布，成立50人組成的「查緝非法槍枝小組」。(芝加哥警局)

芝加哥槍擊 案居高不下，甫結束的周末又有61人中槍，其中11人死亡，而從18日下午到19日清晨間短短九個小時，遭射殺人數更高達五名，芝警局局長布朗19日表示，本周聯邦突擊隊(Federal Strike Force)將抵達芝加哥支援，芝警並成立由50名警察組成的「查緝非法槍枝小組」，專門針對私下買賣槍枝及槍證遭吊銷者進行追蹤調查。

芝城今年槍擊案頻發，國慶連假寫下108人中槍，17人死亡的紀錄，而上月下旬的一個非連假周末，芝加哥也曾創下77人中槍，其中七人死亡的驚人紀錄，該周末甚至包括兩次大規模槍擊案。

布朗說，新成立的「查緝非法槍枝小組」將以西區的侯門廣場(Homan Square)為基地，由芝警幫派與毒品調查組的警官布朗(Jason Brown)、前庫克郡伊州助理檢察官勾特瑞克(Elena Gottreich)等專門人員負責規劃行動。

其中10人一組中的三支隊伍，將調查槍枝違法私下交易部分，第四支隊伍則將追蹤瞄準槍證遭取消者，第五支10人隊伍則負責「協助處理回收的槍枝，確定這些槍枝的最後使用者」、「處理警察在槍擊案中使用的槍枝」，以及「處理警方提供的槍證過期警訊」。

除了新成立的查緝槍枝小組外，警局也派遣了一些警員，直接與聯邦菸酒槍械與爆炸物管力局小組的特工合作。

新的項目也將關注郊區與鄰州的槍枝商店，掌握這些槍店是否將槍枝販售給「人頭槍證」持有者，這些購入槍枝的合法持持槍者，往往買到槍後就轉手賣給「禁槍名單的重罪犯」，藉此賺取利潤。

布朗上周才在白宮橢圓形辦公室與拜登 總統討論不斷上升的犯罪率，布朗在該次會面後說，拜登承諾將派遣一支突擊隊到芝加哥與警方合作，強化阻止非法槍枝與資金流動；市長萊特福特稍後則宣布，這支聯邦隊伍將在本周進駐芝城。