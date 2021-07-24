進入太空的最年輕美國人年僅29歲 St. Jude兒科癌症倖存者Hayley Arceneaux，現任St. Jude醫生助理接受有關Inspiration4任務的採訪

於7月15日（星期四），安排與Inspiration4機組成員Hayley Arceneaux談話。今年9月，她將成為第一個進入太空 的兒科癌症 倖存者和最年輕的美國 人，這一切都是為了提高人們對 St. Jude Children’s Research Hospital® 的認識和支持。

Inspiration4是由指揮官Jared Isaacman領導的世界上第一個全民用太空飛行任務。38歲的Shift4 Payments [NYSE: FOUR]的創始人兼首席執行官將四個席位中的兩個捐贈給St. Jude，目標是在2022年前籌集2億美元用於研究和治療兒童癌症和其他危及生命的疾病。Isaacman已承諾提供1億美元用於加速發展和拯救全球更多的兒童。

Isaacman將出任代表著領導力的任務席位。他向St. Jude捐贈了兩個席位：被命名為希望的任務席位給了Arceneaux，命名為慷慨的席位給了Christopher Sembroski，他是洛克希德•馬丁公司41歲的航空工業雇員，也是美國空軍退伍軍人。命名為繁榮的席位將由51歲的企業家、教育家、訓練有素的飛行員和太空探索界的活躍人士Sian Proctor博士搭乘。

Arceneaux將擔任隊員的醫療人員。29歲的她是St. Jude的醫生助理，10歲時在那裡接受了骨肉瘤（一種骨癌）的治療。

「我記得當我們到達[St. Jude Children’s Research Hospital]時，我假裝很生氣，但實際上，我只是很害怕。當時，癌症對我來說似乎是一個死刑判決，因為我認識的所有癌症患者都去世了。然而，當我一進入St. Jude的大門，一切都改變了。我感受到希望、樂觀，讓我可以度過難關。」Arceneaux在St. Jude Inspire的一篇博客文章中回憶道。

1962年，在美國人首次繞地球飛行的同一年，St. Jude Children’s Research Hospital致力於一個不同的未知領域：Finding cures.Saving children®（尋找治療方法。拯救兒童。）。近60年後，St. Jude發明的治療方法已幫助將兒童癌症的總體存活率從20%提高到80%以上。St. Jude在沒有兒童死於癌症前不會止步。

這項任務是人類幫助地球上兒童的一項事業，將是平民首次作為任務的一部分進入軌道，與任何政府航太機構無關。天龍號太空船計畫進入太空，繞地球運行幾天後在水面著陸。

訪問細節和基本概況

時間安排：要採訪Arceneaux，請在7月8日星期四之前告知您在7月15日是否有空。在9月15日從美國宇航局甘迺迪航太中心發射時重播這段影片可能很有用。

建議的問題

1.您不僅是進入太空的最年輕美國人，而且是第一個兒科癌症倖存者和第一個帶義肢進入太空的人。這對您意味著什麼。

她的大致回應：她很高興能向自己的St. Jude患者和世界各地的孩子們展示，他們可以完成自己的夢想。

2.您在10歲時被診斷出患有骨癌（骨肉瘤）。請告訴我們您的經歷以及它是如何激勵您在現時成為醫生助理。

她的大致回應：她將分享她的St. Jude故事，以及這如何啟發了她的職業選擇。

3.告訴我們您第一次收到去太空的邀請時的情況。您是如何反應的？您的家人聽到這個消息時是怎麼想的？

她的大致回應：她很興奮，並立即向身為航空航太工程師的家庭成員詢問他們的想法。他們強烈鼓勵她去參加。

4.請告訴我們有關太空訓練的經驗和到目前為止您最喜歡的部分。

大致回應：因應SpaceX公司對獵鷹9號運載火箭和天龍號太空船的培訓，到發射日期她將被認為是一名商業宇航員。她可能會談及

離心機訓練、水上生存訓練（為著陸之用）以及作為團隊建設練習的隊員徒步登上瑞尼爾山。

5.我知道旅行是您的熱愛的活動，但在零重力的世界裡生活在此之前並沒有列入您的願望清單，對嗎？

她的大致回應：她的目標是在30歲之前到所有七大洲旅行。到目前為止，她已經訪問了20多個國家。隊員們在訓練中結成了同盟，並計畫在任務結束後訪問南極洲。

6.我們知道這項任務也是為St. Jude Children’s Research Hospital籌款的活動。人們如何才能參與其中？（*考慮到下方的內容將在螢幕上顯示。）

大致回應：有許多參與方法，在慶祝這項獨特任務的同時幫助提高對St. Jude的認識和支援。

請務必造訪stjude.org/inspiration4：

•捐款或組建Inspiration4的籌款團隊；

•瞭解千載難逢的拍賣套餐；

•報名參加名為 St. Jude EPIC Challenge的兒童科學展；及

•線上購買I4商品。

關於St. Jude Children’s Research Hospital®

St. Jude Children’s Research Hospital正在引領世界瞭解、治療和戰勝兒童癌症和其他威脅生命的疾病。其目的很明確：Finding cures.Saving children®（尋找治療方法。拯救兒童。）。它是美國國家癌症研究所指定的唯一專門針對兒童的綜合癌症中心。自50多年前醫院開業以來，St. Jude發明的治療方法已幫助將兒童癌症的總體存活率從20%提高到80%以上。St. Jude在沒有兒童死於癌症前不會止步。St. Jude免費分享它的發現，每一名在St. Jude獲救的兒童都意味著全世界的醫生和科學家可以利用這些知識來拯救成千上萬的兒童。家庭永遠不會收到St. Jude的治療、旅行、住房或食物帳單，因為家庭應該擔心的是幫助他們的孩子活下去。造訪St. Jude Inspire，瞭解St. Jude關於希望、力量、愛和仁慈的強大故事。透過造訪stjude.org，在Facebook上點讚St. Jude，在Twitter、Instagram和TikTok上關注St. Jude，並訂閱其YouTube頻道，加入St. Jude的使命。