「浪費太可惜」 新app可購芝餐館折扣美食

專門販售餐館、雜貨超市當天剩餘食品的「浪費太可惜」app，已經在芝加哥推出。(too good to go臉書)

專門提供餐館、食品店出售當天賣不完新鮮食物、食材的應用軟體(app)「浪費太可惜」(Too good to go)，即日起在芝加哥 推出了，該app主要協助餐飲業、超市在每天結束營業時，以折扣價格出售多餘的食物與食材，希望能夠「解決浪費食物問題」，同時「幫助當地商家」。

這款應用軟體是丹麥人開發，目前在美國 已經有約100萬用戶，而芝加哥則是該app的最新市場之一，開發者稱，最終目的希望在未來解決浪費與飢餓並存的問題，透過這種應用軟體，民眾可在其類似線上商店，以折扣價格購買入駐餐廳、麵包店、咖啡廳、雜貨超市等當天沒賣完的食品。

「浪費太可惜」表示，根據聯合國糧農組織發布的數據，全球每年大約有價值2.6萬億元的食品遭到浪費；而與此同時，仍有8.21億人口處於飢餓狀態。如何避免食物浪費、讓更多的人得以溫飽，備受各國政府重視，推出該app，目標在於讓公眾以便宜的價格吃到美食 ，避免了食物浪費，減少了碳排放，也幫助商家獲得了潛在的用戶，拓寬了市場。

參加該app的芝城一家甜甜圈店Liberation Donut說，去年開幕初期就發現食物浪費的情形，比他們預想嚴重得多，每天打烊時，至少有24個甜甜圈沒賣出去，該店經理史萊特(Natalie Slater)說，「我們讓員工把甜甜圈帶回家送給親友」，不過，員工能夠消耗的數量有限。

她說，後來參加了「浪費太可惜」項目後，為這些每天賣剩的新鮮食物找到了不錯的去處。

根據該app表示，芝加哥已經有約100家餐館加入每天折扣銷售剩餘美食的計畫。

除了可以跟餐館、雜貨店購買打折食品外，該應用軟體共同創辦人柏許(Lucie Basch)說，app每天還會推出餐館「驚喜福袋」，每袋售價4到6元不等，袋內食品絕對「物超所值」。