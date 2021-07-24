21世紀地產推出吉屋筍盤，有意購房者一定要看看！

吉屋筍盤1，3744 S Parnell Ave，有意購房者一定要看看！

21世紀地產（Century 21 Real Estate LLC）推出地址位于3744 S Parnell Ave，芝加哥 ，IL 60609，7房2浴室，售價：$679,000.00。這是橋港區（Bridgeport）最熱門地段合法2層樓建筑。一樓是復式單元，3房2個浴室。下層有大型組合用餐/起居區的現代廚房。整個房屋硬木地板。寬敞的走廊可以用作帶有額外空間的辦公室/娛樂場所。第二個單元提供2房1個浴室，開放式現代廚房，帶與復式單元相同的用餐/起居區，整個豪華乙烯基地板。兩個廚房都配備了全新的不鏽鋼器具和充足的櫥櫃空間。兩個單元都有獨立的暖通空調/中央空調、獨立的儀表、木制門廊、巨大的后院，帶有可容納2輛車的混凝土墊，可建造車庫。優越的地理位置，靠近商店、白襪隊公園、IIT，并可輕松前往高速公路。這個家一定會給人留下深刻印象，有意購房者一定要看看這個筍盤！

另一吉屋筍盤，地址位于3000 S Wentworth Ave Unit 5A, Chicago IL 60616，該單元陽光充足，提供3房2個完整的浴室。擁有開放式布局、帶落地窗和浴室的大型主臥室、帶不鏽鋼器具（冰箱、烤箱/爐竈、洗碗機）的現代化廚房、硬木地板、2019 年新洗衣機/干衣機和洗碗機、新空氣在2020年進行調節，在狀態中移動。門控室內停車位需額外支付20,000 美元。步行即可到達購物、餐飲、雜貨店，90/94、Lake Shore Dr 和 I-55出入口。價格 $319,000.00，這個單位投資 自住兩相宜，絕對值得一看。