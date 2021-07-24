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太古廣場第二期擴建工程即將動工

本報芝加哥訊
新建二期將通過車行和人行的連通無縫連接現有商業，為顧客和商家締造一個美麗和諧的社區環境. 生機蓬勃的社區商業中心。
新建二期將通過車行和人行的連通無縫連接現有商業，為顧客和商家締造一個美麗和諧的社區環境. 生機蓬勃的社區商業中心。

由美國聯豐集團開發的【太古廣場】大型綜合購物中心繼早前包括香港超市在內的三十多家商鋪陸續重新（因疫情）開業之后，第二期擴建工程也即將于明年上半年動工興建。該集團并于日前為進入太古廣場二期擴建工程的十多個新入駐商家舉辦簽約儀式。位於Naperville & Aurora的太古廣場第二期擴建工程總體將延續亞洲主題生活中心設計，包括五棟獨立商業樓,面積共計52.773平方英尺，其中一棟為兩層樓的商業綜合樓，底層商業，二層為由室外觀景連廊相連的專業辦公空間，其余四棟均為單層商業空間。每棟建筑均按20英尺模數開間設計, 供商家按需求選擇一個或多個開間，滿足靈活商業空間需求。

太古廣場二期將建於目前的停車場南側，不僅將連接兩棟現有建筑，為消費者提供連續的商業店面展示，同時將和現有車輛動線無縫從北側和西側連接，車流可以貫通整個太古廣場，還有五棟建筑自然形成一個開放式庭院空間，庭院的中心為一個大型開放廣場, 不僅可以供顧客在購物餐飲娛樂健身之余休憩，社交，同時也可以成為聯豐集團在太古廣場舉行各種室外慶祝活動的場地。每家商鋪前均設有便捷停車位, 不僅為商家顧客提供方便，也為路邊外賣領取提供條件。

二期的設計更貼心的為每個商家專設室外就餐區域, 連續舒適的行人步道貫通整個二期, 經過景觀步道和新中式景觀亭連接現有一期，步行友好，豐富多元的業態，亞洲風情體驗，太古廣場這個集購物,休閑,美容, 美發, 養生, 健身, 家具家電, 家庭和寵物服務, 會計事務所, 牙醫診所等行業于一體的亞洲主題生活中心已吸引了眾多商家加盟入駐。該項目計划於明年上半年開始動工，建成后的二期太古廣場，將成為西郊人氣最旺的商業中心, 西郊的中國城, 芝加哥的亞洲城。為周邊Aurora & Naperville約4萬亞裔居民的生活帶來了極大的生活便利和生活方式的改善。更多租賃詳情請瀏覽 www.pacificasquare.com 查詢或聯系。

第二期擴建工程現正全面招商中。詳細資料可以聯絡Aurora銷售中心（4330 E. New York St.,Aurora, IL 60504）或訪問：www.pacificasquare.com查詢，電話630-423-6031。或聯系第二期工程項目的銷售商21世紀聯盟地產芝加哥銷售中心：2301 S Archer Ave Suite 3, Chicago IL 60616. 電話312-428-9123 微信號 C21-HMC。

太古廣場將打造成第二個中國城，方便西郊的華人購物和娛樂，便利更多華人！
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太古廣場現有和新建總平面圖。
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太古廣場將成為集購物、餐飲、商務、服務、休閒和娛樂為一體的大型綜合性亞裔社區中心...
太古廣場將成為集購物、餐飲、商務、服務、休閒和娛樂為一體的大型綜合性亞裔社區中心。

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