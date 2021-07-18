我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我有金鍊送給你寵物狗」白女才說完 扯走華男項鍊

職棒場外爆槍響 4人傷 球場大亂 海盜與國民比賽暫停

安良曲藝團舉辦愛心欣賞演唱會成功圓滿

本報芝加哥訊
出席粵曲演唱會的貴賓及演員合照。
出席粵曲演唱會的貴賓及演員合照。

芝城安良曲藝團舉辦的愛心欣賞演唱會日前在安良會所成功圓滿舉行。這次曲藝愛心欣賞會是僑社因疫情沉寂一年多的首次粵曲演唱會，受到廣大粵曲愛好者的熱烈歡迎。駐芝加哥臺北經濟文化辦事處洪中明組長，芝加哥華僑文化服務中心主任劉綏珍、副主任黃慶育出席演唱會并致詞預祝愛心欣賞演唱會成功圓滿，三位官員均以廣東話祝現場演員們及聽眾身體健康，萬事如意！

中華會館主席伍健生、董事長陳達偉、前主席區一平，芝城安良工商會會長陳偉聖，安良前會長、伍胥山公所元老伍換光，芝城伍胥山公所主席伍立強等僑領親臨現場指導并對安良曲藝團舉辦的粵曲演唱會表示大力支持。大家一致感謝安良曲藝團演唱者以及包括：翁啟義、朱樹森、梁福泉、黃亮、陳作彭、陳啟狀、鄭廣海等音樂柏和師傅的辛勤付出。團長朱樹森、梅石彥致詞感謝現場觀眾的支持！

這次曲藝愛心欣賞會由梁敏華擔任司儀，美國安良工商會元老團主席、中華會館會主席伍健生親自參與演出，還有多位資深粵曲表演者參加表演陣容，他們表演的曲目包括：「劫后夢梅魂」由伍健生、陳靜迎開陣，朱樹森、丘惠玲合唱「冷月照梅宮」，「同是天涯淪落人」由梅石彥、李紅表演，「林沖」梅珠娟、陳菁蓮，「七月七日長生殿」陳振洪、阮月蘭，「狄青」伍健生、李眉，安良曲藝唱家班中間休息還有茶點招待和現場抽獎活動，大家同樂！下半場首先由梅珠娟、丘惠玲共同唱出「花田錯會」，接著再由伍健生元老和李眉女士表演「胡不歸慰妻」，好戲連連，由陳振洪、陳靜迎唱出「夢會太湖」，梅石彥、阮月蘭合唱「南唐殘夢」，最后由朱樹森、李紅壓軸送出「望江樓餞別」演唱會圓滿結束。

出席粵曲演唱會的賓主致詞。
出席粵曲演唱會的賓主致詞。

芝城 芝加哥 美國

上一則

美中餐飲協會第三屆理事就職 新任會長鄭時坦表示任重道遠！

下一則

發發發 吉祥樓盤 財富泉源 芝加哥 888 S. Michigan大道破空閃耀登場

延伸閱讀

三大天王花籃到齊 黎明紅館開唱忘我起舞

三大天王花籃到齊 黎明紅館開唱忘我起舞

安良曲藝愛心欣賞會將於7/12舉行

安良曲藝愛心欣賞會將於7/12舉行
汪峰蘇州開唱 章子怡冒雨攜女現身示愛

汪峰蘇州開唱 章子怡冒雨攜女現身示愛
73歲黃西田打完疫苗 看球賽到半夜

73歲黃西田打完疫苗 看球賽到半夜

周杰倫香港巡演四度延期 準備申請世界紀錄

周杰倫香港巡演四度延期 準備申請世界紀錄
打碎離婚謠言？潘瑋柏同框空姐嫩妻 現身孟佳演唱會

打碎離婚謠言？潘瑋柏同框空姐嫩妻 現身孟佳演唱會

熱門新聞

26歲土耳其健美小姐德妮茲薩皮納這身打扮被禁止登機。(CBS DFW)

輕裝打份像「裸體一般」 比基尼冠軍網紅上不了飛機

2021-07-12 20:03
亞洲鯉魚被視為破壞五大湖生態的殺手。(本報檔案照片)

抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名

2021-07-16 12:59
座落在離鄉灣的半成屋。（Fort Worth Star-Telegram／洛培茲提供）

房子蓋一半稱物料漲追加6萬元 建商片面毀約停工

2021-07-12 12:10
凡賽斯豪宅改裝的高級飯店Villa Casa Casuarina Hotel，14日下午傳出兩死命案。(訂房網hotels.com截圖)

時尚大師凡賽斯遭槍殺24周年前夕 2男離奇陳屍當年凶宅

2021-07-14 18:56
設有室內籃球場的皮朋豪宅，將開放給公眾預約住宿。(airbnb官網)

1晚只要92元 NBA傳奇球星豪宅過夜體驗22日開搶

2021-07-14 13:04
遭指控歧視的汽車修護廠。(FOX26畫面截圖)

曾被指帶病毒又要求戴口罩 德州男子不滿：我是越裔

2021-07-12 18:27

超人氣

更多 >
忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證

忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證
WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」
德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊
來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表
躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口

躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口