安良曲藝團舉辦愛心欣賞演唱會成功圓滿

出席粵曲演唱會的貴賓及演員合照。

芝城 安良曲藝團舉辦的愛心欣賞演唱會日前在安良會所成功圓滿舉行。這次曲藝愛心欣賞會是僑社因疫情沉寂一年多的首次粵曲演唱會，受到廣大粵曲愛好者的熱烈歡迎。駐芝加哥 臺北經濟文化辦事處洪中明組長，芝加哥華僑文化服務中心主任劉綏珍、副主任黃慶育出席演唱會并致詞預祝愛心欣賞演唱會成功圓滿，三位官員均以廣東話祝現場演員們及聽眾身體健康，萬事如意！

中華會館主席伍健生、董事長陳達偉、前主席區一平，芝城安良工商會會長陳偉聖，安良前會長、伍胥山公所元老伍換光，芝城伍胥山公所主席伍立強等僑領親臨現場指導并對安良曲藝團舉辦的粵曲演唱會表示大力支持。大家一致感謝安良曲藝團演唱者以及包括：翁啟義、朱樹森、梁福泉、黃亮、陳作彭、陳啟狀、鄭廣海等音樂柏和師傅的辛勤付出。團長朱樹森、梅石彥致詞感謝現場觀眾的支持！

這次曲藝愛心欣賞會由梁敏華擔任司儀，美國 安良工商會元老團主席、中華會館會主席伍健生親自參與演出，還有多位資深粵曲表演者參加表演陣容，他們表演的曲目包括：「劫后夢梅魂」由伍健生、陳靜迎開陣，朱樹森、丘惠玲合唱「冷月照梅宮」，「同是天涯淪落人」由梅石彥、李紅表演，「林沖」梅珠娟、陳菁蓮，「七月七日長生殿」陳振洪、阮月蘭，「狄青」伍健生、李眉，安良曲藝唱家班中間休息還有茶點招待和現場抽獎活動，大家同樂！下半場首先由梅珠娟、丘惠玲共同唱出「花田錯會」，接著再由伍健生元老和李眉女士表演「胡不歸慰妻」，好戲連連，由陳振洪、陳靜迎唱出「夢會太湖」，梅石彥、阮月蘭合唱「南唐殘夢」，最后由朱樹森、李紅壓軸送出「望江樓餞別」演唱會圓滿結束。