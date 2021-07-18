美中餐飲協會第三屆理事就職 新任會長鄭時坦表示任重道遠！

上圖：出席就職典禮的社團和服務機構代表合照。 中圖：新任會長鄭時坦（前排右五）及理事與嘉賓們的合照。 下圖：第三屆全體理事與25區區長盧漢士（前排右七）合照。

美中餐飲協會第三屆理事會就職典禮日前在35街藝城廣告公司禮堂隆重舉行。協會的地產顧問黃先維主持了當天的就職典禮。創會會長黃暉首先代表美中餐飲協會致辭歡迎大家的到來。黃暉表示，美中餐飲協會在2017年12月3日成立，得到協會團隊的信任支持，成為創會會長，并憑著提升中餐企業文化，推動美中餐飲業的團結和繁榮的宗旨，協會成立四年多來，舉辦了多個大型活動，包括中餐協會和全球友誼交流基金會，美中青年創業交流會的成立大會等，得到了社區和餐飲業的認可。曾舉辦“中餐繁榮團”訪問芝加哥 的七名廣東順德名廚與幾十位美中地區的名廚的文化交流活動。疫情 中更多次自費向第25區、11區、12區、2區區長辦公室和當地警察局和消防局送出各種抗疫物資及美食 ，大大提升華人形象和得到社區大力支持。還為解決伊州的亞洲鯉魚泛濫出謀劃策作出努力，貢獻良多。

協會還舉辦了2018年的“春節送年飯”惠僑活動。興奮與400多位美中僑胞分享祖國帶給我們的愛和美食。更參與在2019年中國70週年花車遊行中親自上陣舞獅舞龍打鼓慶祝。黃暉感謝協會理事及各界支持。就職典禮接著由第三屆新任會長鄭時坦致辭。鄭會長表示，從今天起接手新會長一職，任重道遠！他表示，中餐業所面臨的問題非常嚴峻，將切實努力解決中餐后疫情所面對的問題，創新改革，引導中餐改變故有的經營方式，協會將不定期舉辦餐館從業員專業培訓課程以及衛生執照課程，建立餐飲工作招聘平臺，舉辦健康講座和疫情防控宣傳等，鄭會長希望有更多喜歡餐飲業的朋友加入協會，共襄盛舉，一起發展，把中餐文化發揚光大。鄭會長最后感謝來賓出席支持。

美中餐飲協會名譽會長倪舉凌、福建商會會長黃寶章及協會健康顧問劉紅也分別致辭祝賀新一屆理事就職。芝加哥25區區長盧漢士以及社區服務機構代表陳增華、吳尚義、陳本恩和社團代表包括華聯會主席鄭徵、華商會會長李健明，香港華協會會長陳健明，兩會（五邑同鄉會)會長方燕輝，海晏公所主席陳嘉釗，美中餐飲業聯合會主席胡嘵軍等均致辭對新任會長鄭時坦及第三屆理事就職表示祝賀，相信美中餐飲協會在新會長的帶領下，協會一定會辦得更加的出色，美中餐飲業將更繁榮興盛。