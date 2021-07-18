龍捲風路經西郊 佛光人集體出普坡

大型龍捲風侵害，整棵大樹倒下。

芝加哥 佛光山所在地區遭受數十年難遇的大型龍捲風 侵害，7月4日國慶日超過30位佛光人至道場出普坡，集體創作修繕環境。不僅有佛光會各分會帶隊，本土英文會員積極參與，更有一家五口的佛光家庭，大小菩薩齊上陣。進行寺院周圍環境清理，修路、撿樹枝、清理雜草、拆被毀的照明裝飾等重體力勞動。在眾人的努力下，龍捲風帶來的狼藉景象，變得乾淨整潔，煥然一新。

根據美國國家氣象局（National Weather Service）確認，該大型龍捲風深夜於芝加哥西郊肆虐，危及生命安全。風暴捲起碎片拋向數千英尺高的空中極其危險，多個區域遭受重創。建築和電纜線路遭受嚴重損壞，導致數千戶居民斷電，更有多處天然氣洩漏。據消防隊長普克奈蒂斯稱，芝加哥佛光山所在的瑞柏市（Naperville）附近，400多所房屋遭受了大面積損壞。

住持覺麟法師表示：大家都面臨了一場突如其來的龍捲風，臨近的許多房屋都被摧毀了。佛菩薩保佑，道場和精舍建築物都沒有受損，只有十幾棵大樹折斷、倒下，還有滿地的樹幹、樹枝。龍捲風過後，道場許多細微的地方需要大家來出普坡整理。在佛門裏，出普坡是大家一起來培植福田的機會。大家斟酌自己的體力，無論是輕鬆的、或勞力的工作，彼此都不分別的發心去做，體現出芝加哥佛光人的集體創作。只要你布施你的時間，就是來盡一己所能。更感謝各位佛光人的體力與時間的布施，不僅道場變得更整齊乾淨，大家自己的佛國世界多增添一分的清淨莊嚴。

莊嚴道場，培植福德。芝加哥佛光協會會長周邁平感謝前來出普坡的理事幹部、會員及家人們，由於您們的付出，清理了道場四週，莊嚴了道場，也為自己種下了福德。協會副會長王克英讚歎道：大家分工合作，有的整理回收，有的修建步道 ，有的拔雜草，有的撿樹枝。5英畝偌大的草地上，到處是佛光人的身影。在佛光家庭裡，父母給孩子們樹立榜樣，從小培養布施的習慣，在力所能及的範圍內，為大眾奉獻時間與精力。

談怡韻師姐全家總動員，小朋友們跟著父母清理草坪，縱然汗水淋漓，也是收穫滿滿。她更感恩法師們的悉心指導，3個孩子體會了付出的樂趣，使家庭其樂融融。英文分會代理會長Steve Haverkos非常高興能和許多師兄師姐們一起出坡，更感謝常住此次出坡的因緣，使他的兒子們體會到佛光山的集體創作精神，得到終生難忘的體驗。

協會理事馮錦秀、王麗兒表示，雖然是夏日炎炎，全身汗流浹背，但看到佛光菩薩不畏辛苦，辛勤勞動的成果，內心非常的高興。第三分會會長杜堡惜感歎，我們在拔草時要把雜草連根拔出來，這也像心中的煩惱，表面上看到的一點點，在下面可是根深蒂固。因此要勤於拔除，使之不至蔓延。正如星雲大師勉勵我們的要花開四季，便要耕耘心田。監寺有恆法師代表常住為義工們精心準備的消暑飲料及水果點心，不僅為大眾補充了體力，更增添了出坡的信心與力量(人間社劉佳供稿)。

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青年分團團員撿樹枝。

本土英文會員積極參與出普坡

大小菩薩齊上陣撿樹枝。

大小菩薩齊上陣撿樹枝。

集體創作修建步道。

集體創作修建步道。

集體創作修建步道。

雖然是夏日炎炎，全身汗流浹背，但看到佛光菩薩不畏辛苦，辛勤勞動的成果，內心非常的高興。

一家五口的佛光家庭，小朋友們跟著父母清理草坪，縱然汗水淋漓，也是收穫滿滿。