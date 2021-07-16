待在車內等人或取餐 最易成為劫車受害者

待在車內等待接人或等取外賣餐點，最容易讓搶匪有機可乘。(pexels)

「十件搶劫或劫車案中，至少八件是發生在車主坐在車內等人或等外賣的時候」，芝加哥 第九警分局呼籲民眾，為降低遭劫風險，提高保障生命財產安全，有些行為一定要提高警覺，警局說，等待朋友家人上車，或到餐廳等取外賣時，建議駕駛開車在附近繞圈圈，千萬避免坐在車內等候。

持槍劫車儼然已經成為芝加哥市的治安毒瘤，而搶匪由於得手容易，作風也越來越大膽，尤其近來幾乎不分白天或黑夜都有案件發生，根據九分局初步估計，過去幾個月來，至少華埠 一帶有10宗持槍搶劫案件，均發生在車主坐在車內等人或等外賣的時間點。

警方說，很多時候坐在車內的駕駛或乘客，都在滑手機 或打電話消磨時間，對於四周環境少了注意力，「而這時就是劫匪作案的最佳時機」。

過去一年疫情期間，民眾習慣叫外賣而非到餐館用餐，許多人到華埠餐館取外賣餐時，會由一人進入餐館，另一名則留在車上等候，警察建議一定要減少車子停留機會，在乘客前往取餐時，駕駛最好開車繞行，等家人或朋友拿好外賣餐點後，再開回餐館門口接取餐者離開。

成立多年協助維護社區安全的義警組織「芝城華埠治安互助隊」也提出建議表示，多數劫車都發生在受害者上、下車的瞬間，此時務必格外留意四周環境並提高警戒。

互助隊表示，大多數罪犯都在尋找「容易下手」的目標，因此民眾注意自己周圍的環境，隨時提高警覺心，才能夠立即作出開車或逃離現場的反應，假使只顧著滑手機，很容易忽略周遭狀況。

互助隊提醒，一旦上車後，應立即鎖好車門，下車後也是一樣，避免就地徘徊或專注看手機，如發現異常，盡速離開現場。

停車位置也是匪徒決定是否作案的關鍵之一，公眾應盡量把車子停在光線充足、人煙稠密區域，且不要把車停在大車或無窗戶的車輛旁。

多數的劫車案件發生在受害者單獨出行的情況，建議盡量與其他人結伴出行。