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確診率飆到8% 伊州第4區疫情緊張

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
緊鄰密蘇里州的伊州防疫第四區，近日疫情拉緊報，確診率激增到將近8%。(伊州衛生廳網站截圖)
緊鄰密蘇里州的伊州防疫第四區，近日疫情拉緊報，確診率激增到將近8%。(伊州衛生廳網站截圖)

伊利諾州衛生廳表示，該州15日的新冠確診新增病例達861個，為自5月28日以來的新高峰，而全州8日到15日的七天平均確診率也增加到2.3%，其中緊鄰密蘇里州的第四防疫區(Region)，確診率更飆升到7.8%，衛生廳廳長伊吉克說，這些染疫者大部分都未接種疫，「希望民眾務必理解，施打疫苗才能解決問題」。

到15日為止，伊州累計感染人數為139萬9270人，死亡人數則為2萬3350人；而11個防疫區的數據顯示，到11日止，第四防疫區的確診率大幅增加到7.8%，比芝加哥維持在1.1%及庫克郡的1.2%高出六、七倍。

伊吉克說，她密切關注伊州南部地區的高感染率情形，也正在與當地衛生局研擬可能方案因應，她表示，伊州北部確診率普遍低，主要因為這一區施打疫苗的比率高，不過，假使全州防疫步調不一，則沒有任何人可以完全脫離疫情陰影。

庫克郡郡長普瑞科溫可與衛生局局長羅查(Israel Rocha)15日召開說明會表示，由於變異病毒delta已經成為包括庫克郡的全美各地感染主力，該郡正積極進行的可能防範措施研討，並將全面推動深入社區加強接種疫苗。

衛生廳近日才宣布將遵照聯邦疾病防治局的指南，允許已經完全接種的學生及老師脫掉口罩上課，伊吉克對此表示，每個學區的情況都不盡相同，尤其部分地區，她建議戴上口罩上課還是最佳選擇，她說，衛生廳正在評估伊州各學區的狀況，將會盡快公布更詳細的相關規定。

根據衛生廳數據，伊州南區的染疫人數增幅最大，過去30天內，防疫第三區的確診率由1%增加到5%，第四區更暴增到幾乎8%，第五區的確診率也提高到4%。

至於染疫住院人數，到14日晚間，伊州有509名感染新冠病毒住院的患者，其中110人住進加護病房，還有35人必須使用呼吸機。

伊州 防疫 疫苗

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