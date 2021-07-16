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全美首例 伊州禁警察「欺騙式」訊問青少年

黃惠玲

伊利諾州州長普立茲克15日簽署一項法案，從明年起將禁止警察在訊問未成年人時使用欺騙手段，這也是全美第一個採取此禁令作法的州。

推動該項立法者表示，警方拘留嫌疑犯期間，有時會使用說謊或其他欺騙手段，但這種作法很有可能會導致嫌犯說出虛假供詞，最終造成錯誤定罪。曾因在1994年說謊供稱強姦與謀殺最的施威夫特(Terrill Swift)說，他就是因為警察使用上述手段，讓他白坐了15年的牢，直到後來藉著DNA證據，才找到真兇。

普立茲克在西北大學法學院簽署該法案時說，新的錯失落時候，就可以防範施威夫特的例子重演，「大家都同意，即使錯關一天，對沒有犯罪者來說都太長了」。

此法律將於明年1月1日生效，法條中規定警方在訊問17歲及以下的青少年時，如故意對其提供假信息，或在未經授權下發表有關可獲寬大處理的聲明時，導致青少年做出的證詞，將一律不被法庭接受，除非檢察官能夠以「壓倒性的優勢證據，證明青少年嫌犯的證詞是自願提供」。

普立茲克表示，他衷心希望伊利諾州能夠為全美樹立榜樣，讓50州都能逐一通過類似法令。

警察 伊利諾州 檢察官

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