1晚92元 NBA傳奇球星豪宅過夜體驗22日開搶
想體驗於美國職籃傳奇球星豪宅觀看東京奧運嗎？只要花費不到100元就可能如願，曾代表美國奪下兩次奧運籃球賽冠軍的芝加哥公牛隊老牌明星球員皮朋(Scottie Pippen)宣布，他在芝加哥的豪宅將在8月初，開放給公眾預約民宿，每晚住宿費僅收92元，不過名額僅限三個，有興趣者可在22日下午1時，透過airbnb.com/scottiepippen開搶。
現年55歲的皮朋說，他到時會透過視頻歡迎入住民眾，皮朋說，住客們可以盡情享受在他的室內籃球場投球、觀賞他的奧運紀念品，還可以在他的私人影院觀看東京奧運，或回味他在巴塞隆納奧運籃賽的紀錄影片。
皮朋的豪宅開放住宿日為8月2日、4日與6日，每組入住者可在豪宅內過夜一晚，每晚住宿費92元，這次活動是對1992年參與奧運籃賽並奪下金牌的美國隊致敬，而皮朋在該次勝利中，也成為美國籃壇年度最佳男運動員。
皮朋豪宅位於芝加哥北面的海嵐公園(Highland Park)，占地2.6畝，屋內面積寬達一萬平方呎，2004年他以310萬購入，2017年曾上市出售，但後來未交易成功。
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