全美最佳居住城 伊州皮歐利亞、芝市、洛克福德入榜

科羅拉多州博爾德市連續兩年登上全美最佳居住城榜首。(科羅拉多博爾德大學臉書)

美國 新聞與世界報導(U.S. News & World Report)最新一項「全美最佳居住城市」排行顯示，新冠疫情期間約有三分之一的美國人重新評估他們居住的城市，而其中有一些人考慮搬到伊州定居，伊利諾州有三個城鎮列入這份150名的榜單，分別是皮歐利亞(Peoria，87名)、芝加哥 市(102名)以及洛克福德市(Rockford，133名)。

位居榜首的為科羅拉多州的圓石市(Boulder)，北卡的羅利與達勒姆區(Raleigh and Durham)名列第二，阿拉巴馬州的杭茲維爾(Huntville)則居第三。

此2021-22的排行榜調查列出全美國150個人口最多城鎮的最佳居住名單，評估項目包括可負擔性、就業 前景以及吸引力，今年研究人員還特別觀察了頂級社區在疫情期間的狀況，以及需要多少工作來恢復疫前榮景。

美國新聞與世界報導的房產編輯索爾斯比(Devon Thorsby)說，許多在2020年失業率飆升的都會區排名下降，就業穩定地區排名則明顯往前，該媒體公司在全美採訪了數千人，參與訪問者逐一回答了他選擇居住地的最重要因素，調查內容分成五大指標，包括「居住當地的價值」、「生活質量」、「就業市場」、「想住在當地慾望」、「搬去當地居住的意願」，此外，該榜單還使用了聯邦人口普查局、聯邦調查局、醫療保險與勞工統計局的數據。

科州圓石市雖然今年3月曾在當地超市發生一宗大規模槍擊案，但其城市的高質量的生活品質、強勁的就業市場等，仍讓該市連續第二年在此排行榜中奪冠，而阿州的杭茲維爾市排名一口氣前推了九個名次，從去年的12名上升到第三名。

名列伊州最適合居住城市的皮歐利亞，距離芝加哥約2個多小時車程，當地獲得此次評估的6.5分(滿分10分)，皮市各項指標得分為：就業市場6.3、居住價值8.1、生活質量6.7、想住當地慾望5.6、想搬家去當地意願4.3；芝加哥得分為6.3，其中「想住當地慾望」獲得7.7分，在各項指標中最高，但真正想搬去芝加哥的卻只有4.9分；洛克福德得分5.8，其中「居住價值」取得7.4。

疫情影響了許多人繼續居住在大城市的意願，例如波士頓在此排名中，比去年下跌13名，拉斯維加斯更慘跌了50個名次，舊金山與檀香山的名次也分別比去年下挫了52名、42名。詳細榜單可查閱網站：https://reurl.cc/GmDbQG。