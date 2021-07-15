芝大生搭捷運中槍死 學生求校方增交通車

芝大學生路易斯搭綠線捷運返回校園租住處，卻於列車停靠51街捷運站時遭流彈擊中死亡。(芝加哥捷運局官網)

一名20歲的芝加哥 大學大三學生路易斯(Max Lewis)，日前搭乘綠線捷運 ，卻不幸遭到從車窗竄入的流彈打中頸部喪生事件後，該校學生與家長齊向芝大發出請求，希望在能夠於暑假期間繼續提供往返芝加哥市區往返校園的交通車，加強保障學生安全。

位於芝加哥53到57街間的芝加哥大 學，雖然處於治安事件較多的南區，但以往校園內還算平靜，但對於路易斯命喪槍口案件，學生們均憤怒表示「非常荒謬，他只是下班搭捷運要回到租住的校園公寓。」

芝大主修經濟系與電腦系的路易斯，暑假獲得了在芝加哥市環區(Loop)的實習機會，案發的7月1日傍晚下班時間，他搭乘了綠線捷運準備返回校園住宿處，然而該列車停在51街捷運站時，一顆子彈從他乘坐的捷運列車車窗射入，剛好打中他的頸部。路易斯中槍後隨即被送到醫院急救，但很不幸仍然在三天後不治。

路易斯的好友同學寇根(Zach Cogan)說，經過這次的悲劇，他與其他同學都希望財力雄厚的芝大，能夠每天可以提供三到四次的交通車往返市區，讓學生們能夠享有基本的安全保障。一些家長也加入了這項請願行動。

芝加哥捷運局(CTA)表示，路易斯槍擊事件是「不可否認的悲劇」，捷運局說，他們一直在努力確保乘客安全，此外，捷運局指出，該顆致命流彈是從距離車站很遠距離的地面發射，「捷運局很難控制隨機槍擊的狀況」，捷運局發言人說，整體而言，CTA的犯罪率很低，今年更比去年同期下降了四成以上，未來也將持續強化乘坐安全。

芝大對於學生與家長的訴求回應說，正在研究保護學生安全的方法，「這是十多年來首次發生類似案件，我們非常認真的看待此問題」，校方說，學年上課期間，校方會提供一輛前往市區南環(South Loop)的交通車，此外，校園也有警察確保學生安全。