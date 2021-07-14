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第二波伊州疫苗樂透 每人10萬3人獲獎

特派員黃惠玲／芝加哥報導
只要在7月1日及以前施打了新冠疫苗的伊州民眾，就可以自動加入百萬疫苗樂透抽獎。(培德中心提供)
只要在7月1日及以前施打了新冠疫苗的伊州民眾，就可以自動加入百萬疫苗樂透抽獎。(培德中心提供)

繼上周抽出首位百萬現金疫苗樂透的芝加哥得主後，伊利諾州12日抽出第二波每人10萬元獎金，分別住在昆西(Quincy)、春田(Springfield)以及芝加哥的三位幸運民眾，伊州衛生廳說，獲得「全力以赴」疫苗樂透者，會收到來自(312)814-3524的電話，或來自[email protected]的郵件通知，得獎者將有七天時間完成領獎手續。

衛生廳表示，這項疫苗樂透獎金總額高達1000萬元，其中將發出700萬現金給接種疫苗的成人民眾，另外300萬元為大學獎學金儲蓄帳戶，主要以打疫苗的青少年為贈獎目標，參與抽獎唯一資格是於7月1日前至少施打一劑新冠疫苗。

該抽獎活動從7月8日啟動，接下來到8月底間，每周都會舉辦疫苗樂透，獎金額度從10萬元到100萬不等，青少年部分也將每周抽獎，中獎者可獲15萬元的「光明起步大學儲蓄計畫」(Bright Start college savings plan)。

衛生廳將在每周一抽出幸運者後，以電話、電郵通知獲獎民眾，得獎者需在七天內完成獎金申領手續，衛生廳將在第八天公布得獎者名單，不過，獎金得主也可選擇「匿名」。

目前8日已經抽出第一位百萬獎金得主，以及三名15萬元獎學金的青少年得主，三位學生分別來自芝加哥、庫克郡、迪卡布郡(DeKalb County)；12日抽出三名各10萬獎金的民眾。

疫苗 芝加哥 儲蓄

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