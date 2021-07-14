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鼓勵打疫苗 芝加哥到府接種送50元禮卡

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥公校即將在8月下旬開學，校方鼓勵年滿12歲的學生，可多多利用公校施打站完成接種。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥公校即將在8月下旬開學，校方鼓勵年滿12歲的學生，可多多利用公校施打站完成接種。(特派員黃惠玲／攝影)

為提高民眾施打新冠疫苗比率，芝加哥即日起推出多個刺激接種方案，包括在捷運站設立施打站，芝加哥公立學校系統CPS也在三所學校，設立了專門為12歲及以上學生接種疫苗的據點，積極推動青少年施打意願；此外，芝市還提供「到府接種」的便利服務，接受疫苗施打家庭將因此獲得50元的外賣平台Grubhub禮卡。

衛生局表示，捷運站的接種服務完全不需要事先預約，即日起每周一下午3時到6時30分，分別在藍線捷運貝爾蒙特站(Belmont Blue Line Station, 3355 W. Belmont Ave.)、35街與亞珠街的橘線捷運站(3528 S. Leavitt St.)，以及紅線捷運95街站(14 W. 95th St.)提供施打。

這些捷運施打站將提供輝瑞及嬌生疫苗，供民眾選擇接種，施打者不需要繳交醫療保險卡或身分證件，所有施打服務免費。

由於芝加哥公校部分學校將在8月份開學，為強化符合疫苗施打資格學生的接種率，即日起CPS於三所學校設立了施打站，專門服務想要施打疫苗的青少年學生，施打時間與地點如下：

─芝加哥職業學院(Chicago Vocational Career Academy, 2100 E. 87th St.)：每周二上午9時到下午1時開放接種。

─西奧多羅斯福高中(Theodore Roosevelt High School, 3436 W. Wilson Ave.)：每周三上午9時到下午1時開放接種。

─密雪兒克拉克高中(Michele Clark High School, 5101 W. Harrison St,)：每周四上午9時到下午1時開放接種。

公校指出，學校雖然不會強制要求每名符合疫苗施打資格的返校學生接種，但學校仍會根據衛生廳的規定，向每個家庭要求提交疫苗信息，就跟開學必須繳交麻疹、流行性腮腺炎的疫苗紀錄一樣。

CPS未來短時間內，計畫開放更多施打站給有需要的學生接種，屆時可查詢公校官網：https://reurl.cc/EnWN1A。

另一項由市府衛生局推出的「到府接種」項目也已經展開，衛生局局長亞瓦迪說，有需要的家庭可以上網(chicago.gov/athome)或打電話(312)746-4835預約此服務，她說，該項目的申請者不需要有醫療保險，施打人員也不會要求提供合法居留身分證明，「只要有需要就可以預約」。

而且到府完成家人的疫苗接種後，該家庭還會獲贈50元的Grubhub禮卡，最多一次可施打10名家人。

疫苗 捷運 芝加哥

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