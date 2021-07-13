我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

遠距工作政策 Google遭員工批「虛偽」

芝加哥12座最美花園 暑假向親子招手

記者羅曉媛／綜合報導
芝加哥最美花園之一的「鳳凰園」，春季觀賞景色最美。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥最美花園之一的「鳳凰園」，春季觀賞景色最美。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥政府早年把「花園之城」(urbs in horto)定為這座城市的別名，過去數十年來，邀請伯恩罕(Daniel H. Burnham)、贊臣(Jens Jensen)等建築大師，為芝加哥的景觀設計添磚加瓦，使今日綠地面積超過8800畝，暑假來臨，其中12座芝加哥最美花園，十分適合親子同遊。

●鳳凰園(Garden of the Phoenix)

座落在伍德島(Wooded Island)兩潟湖(lagoon)之間，也稱「日本花園」，為美日友誼的象徵。

●阿弗雷德卡德威蓮花池(Alfred Caldwell Lily Pool)

也稱林肯公園蓮花池，是建築師卡德威(Alfred Caldwell)最具「草原學派」(Prairie School)景觀設計的代表作，園內滿是草原野花(prairie wildflowers)與本地植被，也是觀鳥人(birdwatchers)和其他業餘博物學者的理想觀賞點。

●盧黎花園(Lurie Garden)

位於千禧公園(Millennium Park)最南端，春季特色是鬱金香和海葵(anemones)；夏秋看點是蝴蝶圍繞香蜂草(bee balm)與calamint翩翩起舞；冬季則欣賞雪景與休眠植物。

●芝加哥藝術館南園(South Garden)

該園出自景觀建築大師凱利(Dan Kiley)之手，頭頂垂落的皂莢樹(honey locust)營造出遮天蔽日的隱祕效果，花園中心的矩形水池，通往始建於1913年的「五大湖噴泉」(Fountain of the Great Lakes)。

●南岸文化中心(South Shore Cultural Center)

最早在20世紀初作為城郊俱樂部而建，後在1970年代被芝加哥公園管理局(Chicago Park District)買下，占地65畝，現為蝴蝶花園、自然保護區與各式各樣綠植的家園。

●癌症倖存者花園(Cancer Surviors' Garden)

這座2.25畝占地的優美綠色空間，正如其名，花園是為了向抗癌成功的人致敬，園內花卉多樣，但最搶眼的還是門前兩側由40呎高花崗岩柱裝飾的開放式金屬亭，是從芝加哥1905年聯邦大樓中搶救而來的紀念。

●加菲爾德溫室花園(Garfield Park Conservatory)

室內溫室美景的代表，夏季還有10畝的戶外花園美景，此地點也被票選為全美最受歡迎的溫室。

●芝加哥女性公園與花園(Women's Park and Gardens)

花園內噴泉與雕塑則致敬芝加哥社工亞當斯(Jane Addams)，園內座落著克拉克之家博物館(Clarke House Museum)，占地3.2畝的綠色空間，為「公園之夜」(Night Out in the Parks)活動的理想地點。

●格蘭特帕克玫瑰園(Grant Park Rose Garden)

婚禮攝影勝地，這座美如畫的花園有著成排的玫瑰花，與緊貼天際線的樹籬作為背景，像是一座被運到芝加哥的迷你英式建築。

●芝加哥植物園(Chicago Botanic Garden)

每年有100多萬訪客造訪，園內有世界各地植物，也有伊州和中西部的本地植物，植被愛好者也別忘了去蘭哈特圖書館(Lenhardt Library)看看，它擁有全美最大的罕見植物藏書。

●向日葵城(Sunflower City)

華盛頓公園附近的一畝地，一年之中有數周變身向日葵花園；當地原本為檢測向日葵是如何從Kenwood社區的一片土壤吸收到鉛(lead)，但該實驗項目最後轉變為城市花園，最佳觀賞時間在夏末或秋初。

●橡木公園溫室(Oak Park Conservatory)

坐上藍線捷運就可以到此公園一遊，公園裡有大片地中海植物如薰衣草、迷迭香、鼠尾草(common sage)，園內有三個綠意盎然的室內溫室全年開放。

芝加哥 雕塑 檢測

上一則

台灣移民郭純岑 上任馬州教委

下一則

拜登政府擬重估喬州醫保案 州長坎普不認同

延伸閱讀

芝加哥中文學校夏季周末課程 讓小朋友們擁有一個豐富多彩的暑假，歡迎洽詢！

芝加哥中文學校夏季周末課程 讓小朋友們擁有一個豐富多彩的暑假，歡迎洽詢！
豪擲2390萬元 億萬富翁創芝獨棟屋交易新高紀錄

豪擲2390萬元 億萬富翁創芝獨棟屋交易新高紀錄
血腥長周末 芝加哥104人中槍19死

血腥長周末 芝加哥104人中槍19死
華埠25區區長 批芝加哥市府打擊犯罪方向錯誤

華埠25區區長 批芝加哥市府打擊犯罪方向錯誤

國慶周末血腥 全美逾400起槍擊案 至少150人死亡

國慶周末血腥 全美逾400起槍擊案 至少150人死亡
血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死

血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死

熱門新聞

近期航空班機上發生的乘客鬧事不守規矩的事件，多與乘客拒戴口罩有關。圖為一名女乘客因不願戴口罩與乘務人員對罵。(CBS電視截屏)

波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚

2021-07-07 22:05
根據金融網站Bankrate最新出爐的「2021年全美最佳及最差退休州」排行榜，喬治亞州高居最佳退休州首位。圖為喬州薩凡納(Savannah)。(Getty Images)

全美最佳退休州 喬州奪冠 佛州名列第二

2021-07-09 15:35
26歲土耳其健美小姐德妮茲薩皮納這身打扮被禁止登機。(CBS DFW)

輕裝打份像「裸體一般」 比基尼冠軍網紅上不了飛機

2021-07-12 20:03
座落在離鄉灣的半成屋。（Fort Worth Star-Telegram／洛培茲提供）

房子蓋一半稱物料漲追加6萬元 建商片面毀約停工

2021-07-12 12:10
在台灣排第10類施打族群的陳偉達到休士頓美福藥局接種，免費、免排隊、還有三種疫苗可選擇。（記者封昌明／攝影）

不願在台灣排長隊 退休老師高價飛休士頓打疫苗

2021-07-06 19:38
遭指控歧視的汽車修護廠。(FOX26畫面截圖)

曾被指帶病毒又要求戴口罩 德州男子不滿：我是越裔

2021-07-12 18:27

超人氣

更多 >
華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡

死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡
數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高
紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理