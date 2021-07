芝加哥12座最美花園 暑假向親子招手

芝加哥最美花園之一的「鳳凰園」,春季觀賞景色最美。(特派員黃惠玲/攝影)

芝加哥 政府早年把「花園之城」(urbs in horto)定為這座城市的別名,過去數十年來,邀請伯恩罕(Daniel H. Burnham)、贊臣(Jens Jensen)等建築大師,為芝加哥的景觀設計添磚加瓦,使今日綠地面積超過8800畝,暑假來臨,其中12座芝加哥最美花園,十分適合親子同遊。

●鳳凰園(Garden of the Phoenix)

座落在伍德島(Wooded Island)兩潟湖(lagoon)之間,也稱「日本花園」,為美日友誼的象徵。

●阿弗雷德卡德威蓮花池(Alfred Caldwell Lily Pool)

也稱林肯公園蓮花池,是建築師卡德威(Alfred Caldwell)最具「草原學派」(Prairie School)景觀設計的代表作,園內滿是草原野花(prairie wildflowers)與本地植被,也是觀鳥人(birdwatchers)和其他業餘博物學者的理想觀賞點。

●盧黎花園(Lurie Garden)

位於千禧公園(Millennium Park)最南端,春季特色是鬱金香和海葵(anemones);夏秋看點是蝴蝶圍繞香蜂草(bee balm)與calamint翩翩起舞;冬季則欣賞雪景與休眠植物。

●芝加哥藝術館南園(South Garden)

該園出自景觀建築大師凱利(Dan Kiley)之手,頭頂垂落的皂莢樹(honey locust)營造出遮天蔽日的隱祕效果,花園中心的矩形水池,通往始建於1913年的「五大湖噴泉」(Fountain of the Great Lakes)。

●南岸文化中心(South Shore Cultural Center)

最早在20世紀初作為城郊俱樂部而建,後在1970年代被芝加哥公園管理局(Chicago Park District)買下,占地65畝,現為蝴蝶花園、自然保護區與各式各樣綠植的家園。

●癌症倖存者花園(Cancer Surviors' Garden)

這座2.25畝占地的優美綠色空間,正如其名,花園是為了向抗癌成功的人致敬,園內花卉多樣,但最搶眼的還是門前兩側由40呎高花崗岩柱裝飾的開放式金屬亭,是從芝加哥1905年聯邦大樓中搶救而來的紀念。

●加菲爾德溫室花園(Garfield Park Conservatory)

室內溫室美景的代表,夏季還有10畝的戶外花園美景,此地點也被票選為全美最受歡迎的溫室。

●芝加哥女性公園與花園(Women's Park and Gardens)

花園內噴泉與雕塑 則致敬芝加哥社工亞當斯(Jane Addams),園內座落著克拉克之家博物館(Clarke House Museum),占地3.2畝的綠色空間,為「公園之夜」(Night Out in the Parks)活動的理想地點。

●格蘭特帕克玫瑰園(Grant Park Rose Garden)

婚禮攝影勝地,這座美如畫的花園有著成排的玫瑰花,與緊貼天際線的樹籬作為背景,像是一座被運到芝加哥的迷你英式建築。

●芝加哥植物園(Chicago Botanic Garden)

每年有100多萬訪客造訪,園內有世界各地植物,也有伊州和中西部的本地植物,植被愛好者也別忘了去蘭哈特圖書館(Lenhardt Library)看看,它擁有全美最大的罕見植物藏書。

●向日葵城(Sunflower City)

華盛頓公園附近的一畝地,一年之中有數周變身向日葵花園;當地原本為檢測 向日葵是如何從Kenwood社區的一片土壤吸收到鉛(lead),但該實驗項目最後轉變為城市花園,最佳觀賞時間在夏末或秋初。

●橡木公園溫室(Oak Park Conservatory)

坐上藍線捷運就可以到此公園一遊,公園裡有大片地中海植物如薰衣草、迷迭香、鼠尾草(common sage),園內有三個綠意盎然的室內溫室全年開放。