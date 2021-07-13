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新餐館陸續進駐 芝加哥華埠全速復甦

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥華埠商圈在疫情後，不僅增加了許多新的餐廳，每逢周末或假日時均湧入大批人潮。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥華埠商圈在疫情後，不僅增加了許多新的餐廳，每逢周末或假日時均湧入大批人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

過去一年受到新冠疫情巨大衝擊的芝加哥華埠，正以全速復甦，芝城華商會指出，近期該會新增多達16名會員，其中多數均為華埠新進駐的餐飲業，加上過去一個月只要周末、連假，華埠人潮明顯遽增，消費冷清的情景不再，而商家人手不足反而才令業者大感頭痛。

芝城華商會行政主任于樂表示，疫情前華商會會員約有190名，這些成員大多數都是在華埠經營公司企業、餐廳、商店的業主，去年疫情年會員維持約180個，她說，雖然會員數目縮減，但並不代表減少的會員退出生意關閉，根據調查，華埠商圈在疫情期間，永久關閉的餐館只有兩家，其他餐廳都在過去一年至少維持外賣生意。

她也提到，從去年夏季第一波疫情緩解到今年6月芝加哥市全面重開期間，華商會新增了16名會員，其中至少10位是餐館業主，于樂說，很明顯華埠的生命力再度活躍。

芝城華商會行政主任于樂。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城華商會行政主任于樂。(特派員黃惠玲／攝影)

于樂表示，雖然7月份起，芝加哥最低時薪提高到15元，但與往年不同的是，這項加薪規定今年並未受到餐館業者反彈，主要原因在於「每家餐館幾乎都缺人」，尤其疫後民眾外出用餐激增，然而部分員工因為仍留在家中支領有聯邦額外津貼的失業補助，導致回流人力未如預期，一般估計人力短缺問題，到聯邦額外失業津貼停發的9月初後，會得到明顯改善。

此外，于樂說，目前華埠雖然明顯出現復甦，但最終維持商圈永續發展的方法，還是必須振興芝加哥旅遊市場，她說，華商會將積極開發各種促銷管道，爭取吸引所有到訪芝加哥的旅客到華埠一遊。

25區區長盧漢士(左)恭賀新一屆會長麥克肖恩(右三)、副會長李建明、王灝文(右二...
25區區長盧漢士(左)恭賀新一屆會長麥克肖恩(右三)、副會長李建明、王灝文(右二、左二)與財政楊國珍(右)等就職。(特派員黃惠玲／攝影)

芝城華商會董事職員日前也舉行了新一屆成員就職典禮，連任商會會長的匯通銀行主席麥克肖恩(Patrick McShane)說，度過艱困的疫情年，很開心首度與大家面對面重逢，也期待新的商會董事與職員攜手合作，迎來疫情後更繁榮發展的未來。

25區區長盧漢士在典禮上說，芝城華埠不僅是全美國唯一逆勢成長發展的中國城，同時也是芝加哥社區的模範，他肯定芝城華商會近年推動華埠發展所做出的貢獻，並期待與華埠緊密合作，促進社區繁榮。

華商會新一屆會長、董事長，由麥克肖恩(前右三)、梅施美英(前右二)連任。
華商會新一屆會長、董事長，由麥克肖恩(前右三)、梅施美英(前右二)連任。

伊州第二區州眾議員馬靜儀辦公室聯絡員孫甄(Emily Sun)，也代表馬靜儀出席就職典禮，並送上祝賀。

盧漢士接著監誓所有新任董事與職員的宣誓就職，商會董事長由梅施美英連任，副會長為李建明與王灝文。

華埠 疫情 芝加哥

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