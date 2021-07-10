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台增本土確診31例、6死 陳時中：未知感染源漸少

打疫苗補強針？CDC、FDA：完成接種者不需要

伊州完全接種者 仍有518人染疫住院

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

打了新冠疫苗是否就可以高枕無憂了？根據伊利諾州衛生廳統計指出，全州已經施打完疫苗的民眾中，有518人仍舊感染了新冠病毒並因此住院，不過，這些染疫者中，大多數都是年紀較大且身體健康原本就有狀況者。

雖然疫苗可能無法百分之百保證民眾不會受到新冠病毒感染，但專家指出，以伊州完全接種人數共有590萬人來看，只有500多人染疫的比率相對可說非常低。西北大學醫學院新冠病毒科學家羅仁佐(Ramon Lorenzo-Redondo)說，目前而言，打完疫苗後感染病毒的機率非常稀少，甚至包括傳染性強的delta變種病毒在內，疫苗提供的保護性持續的高。

這518名染疫並住院的患者中，約有33%有糖尿病，22%有長期性的腎臟病，另外22%患有免疫缺陷疾病，4%有自身免疫性疾病，3%有慢性肝病。

以年齡分析，這500多個住院者中，83%的年齡在60歲及以上，超過七成為白人，只有17%為非裔。

此外，到7日為止，伊州有141名已接種但染疫者不幸死亡，約占今年至今染疫死亡人數的2%。

芝加哥大學醫學院莫德納嬌生疫苗臨床試驗的研究者沙朗茲(Stephen Schrantz)說，打了疫苗仍染疫的「突破性感染」風險仍然非常低；上個月發表在「新英格蘭醫學雜誌」(New England Journal of Medicine)上的一項研究也指出，在417名接受莫德納或輝瑞疫苗的完全接種者中，經定期接受測試，只有兩名(比率不到0.5%)感染新冠病毒。

另方面，聯邦疾病防治中心CDC到今年4月30日所收到的數據報告顯示，全美完全接種的1.01億人口中，只有1萬262個「突破性感染」病例。

對於出現這些突破性感染病例，專家表示，沒有一種疫苗可以達到100%有效，在臨床試驗中，莫德納與輝瑞疫苗預防性為94%、95%，嬌生疫苗則為66%，而研究發現，這三種疫苗在預防重症方面都非常有效。

至於近幾周美國人越來越擔心的delta變種病毒，到6日為止伊州僅有208例，且英國研究發現，輝瑞對抗delta變異的有效性達88%，莫德納與嬌生也紛紛表示，他們的疫苗對防範delta是有效的。

疫苗 莫德納 嬌生

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