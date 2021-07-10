律師轉民代 江珍妮矢志為亞裔發聲

江珍妮的父母9日也出席了TEEACH法案的簽署儀式，並給予女兒最大支持。(江珍妮提供)

「在沒有學習到亞裔美國 人歷史前，我一直以為我是來自童話故事版本的移民家庭 」，全美第一個亞裔美國人歷史列入公校必修課的TEEACH法案主導者江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)，在伊州州長簽署該法案的儀式中哽咽說，獲知祖父母曾數十年活在懼怕遣返陰影卻堅持在美奮鬥努力時，才了解亞裔經歷的艱辛與對無私奉獻，「這也是觸發我推動此法案的最大動力。」

身為華裔第三代移民的江珍妮說，TEEACH法案對她來說存在著重要意義，「我直到上了法學院，才認識到亞裔移民史，才詳細研讀了排華法案」，她回憶，「當時才猛然醒悟，原來是祖父母的犧牲，才能有今天的我們。」

她說，她的祖父母在1920年代從中國移民到美國，一開始落腳於奧勒岡州的波特蘭做小生意，生育了包括她父親在內的五個孩子，「爺爺奶奶把五個孩子都培育到大學畢業，然後分別成為科學家、音樂老師、醫師、大學教授、藝術家」，其中兩個叔叔在二次大戰時服役過，其父親則在越戰時當過兵。

「我一直以為我家是一切順利完美的移民家庭」。因為她從來沒有聽過祖父母談過任何艱難經歷，「上法學院前，我根本不知道華人是美國歷史上唯一曾被列入排除的移民名單，更遑論知悉排華法竟然曾深深影響過我的家人。」 江珍妮特別穿上縫上祖父袖扣的西裝，來彰顯亞裔移民對於社會、經濟的貢獻。(特派員黃惠玲╱攝影)

江珍妮說，這段歷史被祖父母刻意隱藏，「老人家就像其他第一代移民一樣掙扎求生存，他們承受歧視只為了下一代能成功，他們從來不會談論他們的艱苦。」江珍妮學習了亞裔美國人歷史後，與父親攜手探討祖父母在美國的發展史，「原來我的爺爺奶奶受排華法案影響，曾經好幾十年都活在恐懼遣返的壓力與陰影。」

她接著說，「在整個美國歷史上，我們一直是種族暴力和排斥的受害者。」明明她的祖父母面臨過排華法案衍生的種族主義政策歧視和驅逐壓力，但她在小學或中學時卻完全沒有讀到過相關歷史。

「我今天站在這裡，最終將亞裔美國人歷史列入了中小學必修課程，就是希望下一代不要在亞裔史方面繼續一片空白。」江珍妮表示，無知會導致非亞裔人相信刻板印象，並根據這些印象對亞裔美國人採取攻擊行動。

「沒有我的祖父母的努力，就沒有現在的我。」身為一名亞裔議員，「我最大的責任之一就是要確保亞裔有發聲管道」，她當天還特別將其爺爺獲合法居留身分時所穿著傳統中式服飾的袖扣、印花布等，精心縫製到她身上的西裝，「這是傳承，而我永遠以他們為傲。」