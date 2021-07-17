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太古廣場舉辦第二期擴建工程入駐商家簽約儀式

本報芝加哥訊
商家簽約。
商家簽約。

由美國聯豐集團開發的【太古廣場】大型綜合購物中心日前在 Naperville 知名的白鷹高爾夫球俱樂部與十多個入駐商家舉辦太古廣場第二期擴建工程簽約儀式并餐聚，近百位嘉賓見證了這個激動時刻。簽約儀式由21世紀聯合地產總裁 Sharon Wong主持，聯豐集團董事長倪舉凌在簽約儀式后致辭表示，西郊的華人越來越多，要把太古廣場打造成第二個中國城，方便西郊的華人購物和娛樂，有了太古廣場眾多華人商家的入駐，打造第二個中國城水到渠成，便利更多華人！

太古廣場第二期最新簽約的有芒果甜品店、姚姚酸菜魚、台灣小吃、火焰山韓國燒烤店、 情緣小筑甜品店、投資公司Aeromaze Investment LLC、陳浩斌會計師事務、肉包店 、白玉勝景洲禪修中心、天馬快遞、太古SPA中心（暫名）、岩茶等商家簽署了入駐太古廣場意向書。建成后的二期太古廣場，將成為西郊人氣最旺的商業中心, 西郊的中國城, 芝加哥的亞洲城。為周邊Aurora & Naperville約4萬亞裔居民的生活帶來了極大的生活便利和生活方式的改善。

建筑設計師 Cristal Zheng 當天對太古廣場的第二期工程設計、發展和未來規划做了詳盡介紹。Cristal表示，位於Naperville & Aurora的第二期擴建工程總體將延續亞洲主題生活中心設計，包括五棟獨立商業樓,面積共計52.773平方英尺，其中一棟為兩層樓的商辦綜合樓，底層商業，二層為由室外觀景連廊相連的專業辦公空間，其余四棟均為單層商業空間。每棟建筑均按20英尺模數開間設計, 供商家按需求選擇一個或多個開間，滿足靈活商業空間需求。

太古廣場二期將建於目前的停車場南側，不僅將連接兩棟現有建筑，為消費者提供連續的商業店面展示，同時將和現有車輛動線無縫從北側和西側連接，車流可以貫通整個太古廣場，還有五棟建筑自然形成一個開放式庭院空間，庭院的中心為一個大型開放廣場, 不僅可以供顧客在購物餐飲娛樂健身之余休憩,社交，同時也可以成為聯丰集團在太古廣場舉行各種室外慶祝活動的場地. 每家商鋪前均設有便捷停車位, 不僅為商家顧客提供方便，也為路邊外賣領取提供條件。二期的設計更貼心的為每個商家專設室外就餐區域, 連續舒適的行人步道貫通整個二期, 經過景觀步道和新中式景觀亭連接現有一期，步行友好，豐富多元的業態，亞洲風情體驗，太古廣場這個集購物,休閑,美容, 美發, 養生, 健身, 家具家電, 家庭和寵物服務, 會計事務所, 牙醫診所等行業于一體的亞洲主題生活中心已吸引了眾多商家加盟。該項目計划於明年上半年開始動工。更多租賃詳情請瀏覽 www.pacificasquare.com 查詢。

多名高球好手在白鷹高爾夫球場熱身。
多名高球好手在白鷹高爾夫球場熱身。
建筑設計師 Cristal Zheng 介紹太古廣場的第二期的工程設計、發展和未...
建筑設計師 Cristal Zheng 介紹太古廣場的第二期的工程設計、發展和未來規划。
Mango Mango Aurora, LLC 簽約。
Mango Mango Aurora, LLC 簽約。
聯豐集團董事長倪舉凌在簽約儀式上致辭。
聯豐集團董事長倪舉凌在簽約儀式上致辭。
商家簽約。
商家簽約。
簽約儀式由21世紀聯合地產總裁 Sharon Wong主持
簽約儀式由21世紀聯合地產總裁 Sharon Wong主持
商家簽約。
商家簽約。
太古廣場舉辦第二期擴建工程入駐商家簽約儀式
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