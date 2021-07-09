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豪擲2390萬元 億萬富翁創芝獨棟屋交易新高紀錄

記者張筠 / 綜合報導
伊莎比亞以2390萬元購買了3.3畝地產，計畫在密西根湖畔的維尼卡村建造一座豪華住宅。（Google map截圖）
伊莎比亞以2390萬元購買了3.3畝地產，計畫在密西根湖畔的維尼卡村建造一座豪華住宅。（Google map截圖）

億萬富翁伊莎比亞(Justin Ishbia)近日以2390萬元購買了面積廣達3.3畝的房產，他計畫在密西根湖(Michigan Lake)畔的維尼卡村(Winnetka)建造一座豪華住宅，而此交易價格已經寫下芝加哥地區家庭獨棟屋(single-family)的新高紀錄。

43歲的伊莎比亞擁有34億元淨資產，被富比世(Forbes)評為伊州最富有的20人之一，來自密西根的他是芝加哥私募股權公司Shore Capital Partners的創始人兼管理合夥人，他擁有密西根州抵押貸款機構UWM Holdings公司的22%股份，該公司由他父親創立。

伊莎比亞花2390萬元建造住宅，創下芝加哥地區獨立家庭屋房價的最高銷售紀錄，此前該紀錄由團購網站Groupon公司的聯合創始人萊夫科夫斯基(Eric Lefkofsky)維持，他2014年以1950萬元在Glencoe購買豪宅。

伊莎比亞通過與維尼卡市公園局的協商及「土地交換」獲得密西根湖畔的3.3畝地，該交易也讓公園局能實現將百年紀念公園(Centennial Park)和艾德萊恩(Elder Lane Park)兩個湖濱公園連結的目標。

交易文件顯示，伊莎比亞去年7月以820萬元向公園局購買了百年紀念公園旁的1.51畝地產和3371平方呎的磚房，10月又以950萬元在湖畔購買了一棟老式住宅和1.09畝地產，此外伊莎比亞也以620萬元向公園舉購買了兩公園之間的房屋及0.64畝湖濱地段，全部合起來3.3畝的地產，共花了2390萬元購入。

伊莎比亞在芝加哥高端房產市場小有名氣，2018年他曾通過德拉瓦州的一家公司，以557萬4000元買下位於黃金海岸區9 W Walton街的30層豪華公寓大樓，2019年將該大樓的所有權轉給他的信託公司。

伊莎比亞也曾於今年1月買下佛羅里達州那不勒斯(Naples)的一棟3600萬元豪宅，佛州柯利爾郡(Collier County)4月1日辦理的一張相關建築許可證顯示伊莎比亞是該豪宅的擁有人，不過伊莎比亞本人對此事未予評論，他在芝加哥的財富管理專員李帕特(Peter Lee)也否認此事，稱該許可證的辦理過程有誤，信息不準確。

伊莎比亞的大手筆購置地產，也促使公園局實現將百年紀念公園和艾德萊恩兩個湖濱公園連...
伊莎比亞的大手筆購置地產，也促使公園局實現將百年紀念公園和艾德萊恩兩個湖濱公園連結的目標。（艾德萊恩公園局提供）
伊莎比亞通過與維尼卡市公園局的協商及「土地交換」獲得密西根湖畔的3.3畝地，該交...
伊莎比亞通過與維尼卡市公園局的協商及「土地交換」獲得密西根湖畔的3.3畝地，該交易也讓公園局能實現將百年紀念公園和艾德萊恩兩個湖濱公園連結的目標。（Google map截圖）

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