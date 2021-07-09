豪擲2390萬元 億萬富翁創芝獨棟屋交易新高紀錄

伊莎比亞以2390萬元購買了3.3畝地產，計畫在密西根湖畔的維尼卡村建造一座豪華住宅。（Google map截圖）

億萬富翁伊莎比亞(Justin Ishbia)近日以2390萬元購買了面積廣達3.3畝的房產，他計畫在密西根湖(Michigan Lake)畔的維尼卡村(Winnetka)建造一座豪華住宅，而此交易價格已經寫下芝加哥 地區家庭獨棟屋(single-family)的新高紀錄。

43歲的伊莎比亞擁有34億元淨資產，被富比世 (Forbes)評為伊州最富有的20人之一，來自密西根的他是芝加哥私募股權公司Shore Capital Partners的創始人兼管理合夥人，他擁有密西根州抵押貸款 機構UWM Holdings公司的22%股份，該公司由他父親創立。

伊莎比亞花2390萬元建造住宅，創下芝加哥地區獨立家庭屋房價的最高銷售紀錄，此前該紀錄由團購網站Groupon公司的聯合創始人萊夫科夫斯基(Eric Lefkofsky)維持，他2014年以1950萬元在Glencoe購買豪宅。

伊莎比亞通過與維尼卡市公園局的協商及「土地交換」獲得密西根湖畔的3.3畝地，該交易也讓公園局能實現將百年紀念公園(Centennial Park)和艾德萊恩(Elder Lane Park)兩個湖濱公園連結的目標。

交易文件顯示，伊莎比亞去年7月以820萬元向公園局購買了百年紀念公園旁的1.51畝地產和3371平方呎的磚房，10月又以950萬元在湖畔購買了一棟老式住宅和1.09畝地產，此外伊莎比亞也以620萬元向公園舉購買了兩公園之間的房屋及0.64畝湖濱地段，全部合起來3.3畝的地產，共花了2390萬元購入。

伊莎比亞在芝加哥高端房產市場小有名氣，2018年他曾通過德拉瓦州的一家公司，以557萬4000元買下位於黃金海岸區9 W Walton街的30層豪華公寓大樓，2019年將該大樓的所有權轉給他的信託公司。

伊莎比亞也曾於今年1月買下佛羅里達州那不勒斯(Naples)的一棟3600萬元豪宅，佛州柯利爾郡(Collier County)4月1日辦理的一張相關建築許可證顯示伊莎比亞是該豪宅的擁有人，不過伊莎比亞本人對此事未予評論，他在芝加哥的財富管理專員李帕特(Peter Lee)也否認此事，稱該許可證的辦理過程有誤，信息不準確。