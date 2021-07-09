攜手新世代打造新形象 華埠夏令會7月31日登場

主辦華埠夏令會的華埠特別活動委員會共同主席黃婉嫻(左一)感謝25區區長盧漢士(右五)及贊助商支持，左三為唐人街有嘻哈活動的負責人鍾仕發。。(特派員黃惠玲／攝影)

因為新冠疫情 而停辦一年的華埠 夏令會，將在7月31日、8月1日恢復推出，主辦盛會的華埠特別活動委員會表示，今年的夏令會不但保有傳統美食品嚐與各種藝文商品販售，並將首度與年輕一代華裔 組成的嘻哈音樂團隊合作，希望能替有42年歷史這場活動打造新形象，以吸引更多族群與年輕人參與。

華埠特別活動委員會日前在時尚食譜餐館說明活動內容，委員會顧問李雙振說，夏令會將在31日中午登場，地點與往年相同，均在「天下為公」牌樓下，介於舍麥路與24小街間的永活街，他也提到，華埠夏令會已經有42年歷史，每年都吸引成千上萬民眾參與，成功為華埠帶來人流。

委員會聯合主席黃婉嫻說，今年的活動內容除了現場有許多美食與商品販售外，也將繼續推出全天候的表演舞台，節目包括歌舞、樂團、中國功夫等，非常期待大家屆時踴躍參與支持。

李雙振特別介紹了今年首度加入合作的「唐人街有嘻哈」負責人鍾仕發，他說，很開心有這個世代交流、共同推動華埠發展的機會。

經營行銷公司「天外有天」的鍾仕發說，他10歲移民到美國，而過去14年間，他親身體驗了華裔兩代間面臨的文化衝擊與隔閡，尤其過去一年仇恨亞裔事件頻發，更激發他推動嘻哈強化族裔融合的意願，他說，非常珍惜這次加入華埠夏令會的機會，也希望藉著年輕人共通語言的嘻哈音樂，打破華裔社區與其他族裔間的藩籬，創建更和諧社區。

25區區長盧漢士也出席了說明會，他表示，經歷了超過一年的疫情考驗，華埠終於重新展開各項夏季大型活動，他號召大家踴躍出席支持，並祝福今年夏令會圓滿成功。

華商會董事長梅施美英說，華商會的宗旨就是全力促進華埠商業的發展，帶動華埠商機的回歸，夏令會再度舉辦，預期刺激更多消費，對所有商家都是好消息。