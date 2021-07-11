佛光山北美雲來集 明燈引路 啟發智慧

國際佛光會北美雲來集講壇，在盛夏6月舉辦中英兩場精彩演講。於26日邀請美國加州大學 柏克萊分校終身榮譽教授、西來大學前任校長，蘭卡斯特教授（Lewis Lancaster）主講「智慧：一種能力」（Wisdom: An Ability）。27日由遠見．天下文化事業群創辦人高希均教授，主講「星雲大師的歷史地位–九五高齡的光輝」。並邀請CEO兼發行人王力行、社長林天來、總編輯吳佩穎與談「星雲之道」論壇，講述親炙佛光山開山星雲大師風采的個人經歷與故事。兩場演講均由Zoom 及 YouTube 二平台即時播出，近萬人在雲端聆聽。

蘭卡斯特教授表示：作為一位智者，我希望是知道如何在當今世界生活，如何做抉擇，如何得到智慧。我們沒有善用地球上的豐富資源，反而破壞了我們的生存環境。科技的進步，卻沒有一個電腦程式可以令我們直接得到智慧。「水能載舟亦能覆舟」，如何運用智慧，會造成天壤之別結果。今年5月，黑客侵入美國東岸石油供應鏈。破壞系統、勒索錢財，造成巨大的金錢乃至生命的損失。而德國的科學家撒辛和圖勒奇夫婦，用他們畢生對病毒的研究，開發出對抗新冠疫情的疫苗，福利人群、造福社會。

教授引用《大智度論》中菩薩道的修行過程：有些修行人在未圓滿智慧德行前，就起了退心，回到了之前貪、瞋、痴三惑。這些起退轉心者，他們只看到了奧妙海洋的一角，但在還沒深入汪洋大海前就放棄了。而有一些則繼續精進前行，他們猶如陶器經過烈火的歷練，堪成大器；修得大智慧圓滿，成為具有智慧解脫的菩薩。如星雲大師般，放下我執和貢高我慢，以慈悲包容、處處為他人的福祉著想；成為世人的皈依處、世人的導師、世人的口岸。

星雲大師是「民族之寶」，是「世界級的宗教家」。高希均教授推出新作《星雲大師的光輝—結緣受益三十年》，書中講述大師的行誼，堪引為世人生活的典範，對探討生命的意義有諸多啟示。高教授也分享他與大師結識32年來自我的成長與受益：大師推動的人間佛教使每一個人，包括佛教徒和非佛教徒受益；大師改革了宗教、改善了人心、改變了社會。大師的管理學是以心帶人、以心交友、以心寫字、以心為本，即慈善心和中國心。高教授說大師給他的感覺是「親切、平凡中的偉大」，人間佛教平易近人，如「三好」、「四給」，傳承慈悲、智慧、放下，這些大家都能學、能做，使社會更加安定和諧。

「大師像一盞明燈，帶領我們和社會走向更有意義和希望」。王發行人感歎自己非常有幸出版大師的著作、拍攝紀錄片，舉辦「星雲人文世界論壇」。而「真善美新聞獎」12年來已為124位新聞工作者頒發獎金近7千萬。林天來社長表示，大師的行誼讓他感觸最深的是「給」。為支持出版社，大師預付《傳燈》購書費。「大師的慈悲、智慧跨國界、跨族群、跨宗教」。他回憶道：《傳燈》出版後，大師將第一筆版稅捐給了花蓮的一家基督教醫院。「大師一生寫了3千多萬字，佛光山是給出來的，也是大師寫出來的」。

芝加哥佛光協會會長周邁平感歎：原來社會大眾是如此在看我們佛光人，我們做為大師的弟子，豈能不時時警惕自己，鞭策自己，精進修持，幫助他人，做好「佛光人」的本份。協會副會長李性銘表示：星雲大師一生提倡人間佛教的修持，以生命書寫佛法，是我們的生命的導師。孫偉銘理事提到：在論壇中有些我們熟知的星雲大師的故事，有些是鮮為人知的事蹟。我們何其幸運有星雲大師這樣的高僧大德做榜樣，帶領我們在人間佛教的道路上前進。督導黃于文則勉勵大家：身為佛教徒及佛光山弟子，要能夠傳承星雲大師的精神理念，將人間佛教繼續發揚光大，這當是我們現在和未來的使命。北美雲來集講壇每月皆有精彩演講，歡迎大家至國際佛光會YouTube頻道www.youtube.com/c/bliawhq觀看(人間社郭雲、王彬供稿)。