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華埠商圈生意火爆 人潮不斷忙翻店家

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
華埠廣場上的餐館在剛結束的國慶長周末，幾乎家家都出現排隊消費人潮。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠廣場上的餐館在剛結束的國慶長周末，幾乎家家都出現排隊消費人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥華埠迎來新冠疫情以來最火爆的消費人潮，過去三天國慶連假期間，各家餐廳幾乎都出現排隊人龍，部分熱門商家甚至一早就需排隊1.5小時才能等到用餐座位，華埠停車場更是天天掛出「停車位已滿」的招牌。

華商會董事長梅施美英說，周末三天連假可說是華埠疫情以來的消費最高峰，繁榮景象也預告著疫情後的明顯復甦。

天氣炎熱，使華埠冰品店家生意火爆。(特派員黃惠玲／攝影)
天氣炎熱，使華埠冰品店家生意火爆。(特派員黃惠玲／攝影)

不論華埠廣場或永活街上的餐館、商店，從2日開始就出現一波波消費觀光人潮，一名許久沒到華埠用餐的郊區顧客王運蓮說，她5日早上約10時45分與四位家人一同到華埠名軒準備吃飲茶，「以往10時30分左右到餐館，幾乎都不用排隊，結果5日到達餐廳時，竟然必須排90分鐘才有可能輪到」。

華埠停車場一位難求。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠停車場一位難求。(特派員黃惠玲／攝影)

王運蓮一家趕緊打電話到另一家萬濠預約，同樣也需要等30分鐘到一小時，最後臨時開車到不在華埠商圈中心的富麗華餐館，雖然也是幾乎滿座，但幸運找到空桌如願用餐。

6日連假最後一天傍晚到華埠與朋友聚餐的Eric吳說，他約5時抵達華埠，沒想到停車場竟然已經沒有車位而暫時關閉，到處繞了好幾圈，才終於在華諮處附近找到一個路邊計時車位，「停車太難，下次假日可能不會再到華埠了」。

華埠餐館生意火爆。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠餐館生意火爆。(特派員黃惠玲／攝影)

好不容易迎來火紅生意的店家們，很多都因人手不足而忙翻，「生意不好頭痛，生意太好也傷腦筋」，為了應付爆滿的消費客群，許多餐館老闆都攜家帶眷到場幫忙，業者John王說，「過完節後，一定得想想辦法解決人力不足問題。

儘管許多地區、場所都已經採取較寬鬆的口罩令，但華埠一帶商家幾乎都仍要求顧客進入必須戴口罩。

永活街上的大三元餐館老闆Spencer伍說，去年疫情期餐館生意縮水了六成，對於中型規模的中餐廳來說打擊很大，現在終於稱過最困難的時期，重新迎接顧客回流，對業者來說，無疑是最開心的事情。

他也提到，消費者回流也使餐館缺工情況日益嚴重，他的餐館目前就因為人力不足而僅能維持開放六成座位。

華埠 疫情 口罩

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