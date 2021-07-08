伊州死亡清零僅1天 鄰密州郡縣確診飆升

伊利諾州11個防疫區中，緊鄰密州的第三、四、五區，均出現確診率飆升的情形。(伊州衛生廳官網)

伊利諾州5日才剛締造新冠疫情爆發一年多來，第一次死亡清零的紀錄，然而次日該州新增確診例又多了601個，死亡人數也增加了16人，其中病例激增最多的地區為防疫第四區(Region 4)，該區緊鄰密蘇里州 的聖路易市，根據衛生廳數據，這區6月6日的確診率為1.5%，一個月後該區的確診率飆升到5.1%。

衛生廳表示，基本上伊州 11個防疫區中，大部分的確診率與死亡、住院數字都明顯下降，而出現逆勢增長的第三、第四、第五等三個區，均緊鄰密州。

衛生廳指出，第四區的住院率也大幅提高，該區已經連續13天出現住院率增加的情況；伊州第三區新冠確診也同樣上升，包括春田市的這一區與附近幾個郡縣均緊鄰密蘇里州邊界，第三區於6月16日時，確診率為1%，到7月3日確診率爬升到3.7%。

另一個緊鄰密蘇里州、位於伊州南部的第五區，確診率在6月1日時為1%，到7月3日時已經提高到3.7%，該區住院率在過去五天也直線上升。

密蘇里州由於疫苗 接種率偏低，到目前只有不到四成的居民完全接種，部分郊區城鎮，甚至施打疫苗比率低於兩成，這種情況導致該州在全美感染數排行榜中名列前茅。

密州目前平均每天新增病例達865個，每10萬居民中有14例新增確診，該州的住院率也節節上升，部分感染熱區醫院甚至不得不從其他地方借用呼吸機等設備使用，其中該州西南部的醫院，正面臨病例激增、病床不敷使用的困境。

為了提高民眾接種意願，密州一些郡縣正研擬推出各項刺激獎勵方案，希望讓公眾能夠盡快接種疫苗。

伊州也有部分郡縣出現施打意願低落的情形，例如位於伊州、密州、肯塔基州邊界的亞歷山大郡(Alexander County)，僅有14.6%的居民完全接種，附近的普拉斯基郡(Pulaski County)的完全接種率也只有22.2%。

伊州完全接種率平均為49%，除了上述接種率偏低的郡縣外，其他施打情況不理想的郡縣，還包括位於防疫第三區的派克郡(Pike County)、葛林郡(Greene County)，這兩郡接種率均低於三成，緊鄰密州的卡紅郡(Calhoun County)也只有33%。