我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全球400萬死 美58.4%成人完全接種

台本土病例新低 確診增18例、3死 三級警戒延長

拜登首訪伊州 推美國家庭計畫 芝市長促助對抗槍枝暴力

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
拜登總統(右)上任後，第一次到伊利諾州訪問，芝加哥市長萊特福特(左)在歐海爾機場迎接。(美聯社)
拜登總統(右)上任後，第一次到伊利諾州訪問，芝加哥市長萊特福特(左)在歐海爾機場迎接。(美聯社)

總統拜登7日中午搭乘空軍一號專機抵達芝加哥歐海爾機場，拜登此行的目的地為位於芝加哥郊區的水晶湖市(Chrystal Lake)，他主要向當地居民介紹並推動其減輕工薪階層與中產階層家庭經濟負擔的「美國家庭計畫」(American Families Plan)。

拜登總統近期陸續造訪了中西部的威斯康辛州的LaCrosse以及密西根州的Traverse City等兩個共和黨支持者居多的城市，這次到伊州再度選定同樣擁有許多共和黨支持的水晶湖為宣導重點區。

拜登抵達芝加哥機場時，芝市長萊特福特與庫克郡郡長普瑞科溫可均在場迎接，萊特福特隨即向拜登報告了當天早上芝三名便衣執法人員遭槍擊受傷的情況，同時表達希望拜登能夠提供更多的聯邦支援，協助芝城對抗槍枝暴力。

芝加哥7日一早剛發生一名警察與兩名聯邦探員，於22警分局附近遭槍擊案件，萊特福特在與拜登會面結束後表示，她要求拜登在「槍枝控制與防治犯罪」方面提供幫助，她說，「一些人因為上飛機太危險而產生了禁飛名單，但這些人卻可以購買槍枝，這無法令人理解」。

萊特福特說，她向拜登表達了希望聯邦落實「追究槍枝販運者責任」措施，尤其應包括協助無法取得槍枝者購買武器的代購；此外，她也希望司法部加快成立總部在芝加哥的遏止槍枝暴力特別工作小組。

拜登稍後搭乘直升機前往水晶湖市的麥克亨利社區學院(McHenry Community College)，他在該校介紹並推動其有關減輕工薪階層與中產階層家庭經濟負擔的計畫，該計畫包括通過建造新的育兒中心紓解家庭照顧兒童負擔，並確保中產家庭僅需支付收入7%作為高質量照顧五歲孩童的費用；此外，該計畫還將提供多達8000元的稅收抵免給家有幼兒的父母，並將給予勞工多達12周的帶薪家庭醫療休假，同時擴大兒童稅收抵免。

拜登在訪問中，並特別為上次大選險勝的該區聯邦國會議員安德爾伍德(Lauren Underwood)站台，以穩固其選民基礎。

拜登 芝加哥 共和黨

上一則

鼓勵年輕人打疫苗 馬州抽百萬獎學金

延伸閱讀

克魯曼：美國經濟之晨來了 拜登功勞遠勝當年雷根

克魯曼：美國經濟之晨來了 拜登功勞遠勝當年雷根
海地總統遇刺身亡 白宮表震驚英首相強生籲冷靜

海地總統遇刺身亡 白宮表震驚英首相強生籲冷靜
「打疫苗就是愛國」拜登籲職場設診所 加速接種

「打疫苗就是愛國」拜登籲職場設診所 加速接種
坎伯：美不支持台灣獨立…拜登政府首度表態

坎伯：美不支持台灣獨立…拜登政府首度表態
加薪、衛星偵測…因應美西山火風險 拜登急伸援手

加薪、衛星偵測…因應美西山火風險 拜登急伸援手
取消美加邊境油管工程 拜登政府遭求償150億

取消美加邊境油管工程 拜登政府遭求償150億

熱門新聞

邁阿密機場29日因暴風雨打亂班機起降，許多乘客因趕不上轉機而必須排至少三小時隊等後更改新的班機。(安妮提供)

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

2021-07-01 11:41
近期航空班機上發生的乘客鬧事不守規矩的事件，多與乘客拒戴口罩有關。圖為一名女乘客因不願戴口罩與乘務人員對罵。(CBS電視截屏)

波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚

2021-07-07 22:05
休士頓槍手闖入住宅行刑式殺人案件，10歲女孩中槍後裝死求救。 (KHOU11畫面截圖)

爸媽妹妹遭屠殺 德州10歲女孩負傷裝死求援

2021-07-01 18:29
在台灣排第10類施打族群的陳偉達到休士頓美福藥局接種，免費、免排隊、還有三種疫苗可選擇。（記者封昌明／攝影）

不願在台灣排長隊 退休老師高價飛休士頓打疫苗

2021-07-06 19:38
因為疫情回不了休士頓的西格尼洛夫婦。（KHOU）

打完疫苗出國探親 卻卡在阿根廷回不了家

2021-07-07 15:15
圖為德州沃斯堡警察局長諾克（Neil Noakes）在槍案發生後舉行新聞發布會。美聯社

德州沃斯堡洗車店附近傳槍響 8人受傷

2021-07-04 13:25

精彩推薦

超人氣

更多 >
食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保
台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷
FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護

FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護
「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑 要注意每日攝取量

吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑 要注意每日攝取量