拜登首訪伊州 推美國家庭計畫 芝市長促助對抗槍枝暴力

拜登總統(右)上任後，第一次到伊利諾州訪問，芝加哥市長萊特福特(左)在歐海爾機場迎接。(美聯社)

總統拜登 7日中午搭乘空軍一號專機抵達芝加哥 歐海爾機場，拜登此行的目的地為位於芝加哥郊區的水晶湖市(Chrystal Lake)，他主要向當地居民介紹並推動其減輕工薪階層與中產階層家庭經濟負擔的「美國家庭計畫」(American Families Plan)。

拜登總統近期陸續造訪了中西部的威斯康辛州的LaCrosse以及密西根州的Traverse City等兩個共和黨 支持者居多的城市，這次到伊州再度選定同樣擁有許多共和黨支持的水晶湖為宣導重點區。

拜登抵達芝加哥機場時，芝市長萊特福特與庫克郡郡長普瑞科溫可均在場迎接，萊特福特隨即向拜登報告了當天早上芝三名便衣執法人員遭槍擊受傷的情況，同時表達希望拜登能夠提供更多的聯邦支援，協助芝城對抗槍枝暴力。

芝加哥7日一早剛發生一名警察與兩名聯邦探員，於22警分局附近遭槍擊案件，萊特福特在與拜登會面結束後表示，她要求拜登在「槍枝控制與防治犯罪」方面提供幫助，她說，「一些人因為上飛機太危險而產生了禁飛名單，但這些人卻可以購買槍枝，這無法令人理解」。

萊特福特說，她向拜登表達了希望聯邦落實「追究槍枝販運者責任」措施，尤其應包括協助無法取得槍枝者購買武器的代購；此外，她也希望司法部加快成立總部在芝加哥的遏止槍枝暴力特別工作小組。

拜登稍後搭乘直升機前往水晶湖市的麥克亨利社區學院(McHenry Community College)，他在該校介紹並推動其有關減輕工薪階層與中產階層家庭經濟負擔的計畫，該計畫包括通過建造新的育兒中心紓解家庭照顧兒童負擔，並確保中產家庭僅需支付收入7%作為高質量照顧五歲孩童的費用；此外，該計畫還將提供多達8000元的稅收抵免給家有幼兒的父母，並將給予勞工多達12周的帶薪家庭醫療休假，同時擴大兒童稅收抵免。

拜登在訪問中，並特別為上次大選險勝的該區聯邦國會議員安德爾伍德(Lauren Underwood)站台，以穩固其選民基礎。