第42屆芝加哥華埠夏令會 將於7月31日和8月1日連續兩天舉行

華埠夏令會主辦單位共同主席黃婉嫻（左一）、華商會前會長梅施美英（右四）、25區區長盧漢士夫婦（中）等人與贊助商的合照。

由芝城華埠 基金會、芝加哥 華埠特別活動委員會聯合主辦的第42屆芝加哥華埠夏令會將於7月31日和8月1日連續兩天在中國 城永活街舉行。為此，主辦單位日前在“時尚食譜”餐廳召開新聞發佈會，向社區民眾公布本屆華埠夏令會事宜。發佈會由華埠特別活動委員會共同主席劉黃婉嫻和名譽顧問李雙振主持。第25區區長盧漢士出席了新聞發佈會并致詞表示將大力支持，希望籍中國城此項傳統的大型經濟活動，能為中國城商圈吸引更多的客流，促進華埠經濟恢復，他並祝願夏令會成功舉辦。

出席會議的華商會前會長梅施美英在致詞時也希望通過舉行夏令會活動，吸引更多的人前來華埠，為華埠帶來更多的商機。梅施美英聲稱，近日華埠客流量明顯增多，將促進華埠經濟。今年的夏令會除了麥當勞冠名贊助外，還有Ameristar娛樂公司、皇上皇、時尚食譜、芝城華埠停車場有限公司、ComEd、Connie’s Pizza、 藝城廣告公司、88超級市場、UIC、Barstool Sportsbook等多家商家大力支持，而當天出席新聞發佈會的嘉賓還包括多家贊助商家代表，多年參與贊助芝加哥華埠夏令會的Ameristar娛樂公司今年也不例外，一如既往的支持華埠經濟發展及公益事業。

今年夏令會的活動地點將從永活街的“天下為公”門樓開始一直延伸至24街，主舞臺設置在23街與永活街交界處，屆時將有開幕儀式和文藝表演在主舞臺進行。今年的中國城夏令會將熱鬧非凡，有精彩的歌舞、現場樂隊、中國功夫表演等亞裔文化特色節目，多種亞洲美食，各式精品及民族工藝品攤位，還有專為小朋友而設的“兒童天地”，包括有小動物園，馬上暢遊及家庭玩樂中心等。