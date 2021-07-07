攜長槍入住芝酒店高樓 愛州男被捕

W酒店位於芝加哥湖濱大道，正對著芝城最多人潮的俄亥俄州湖畔沙灘。(酒店官網)

一名來自愛阿華州 的33歲男子，不明原因攜帶一支帶有雷射瞄準器的來福長槍與手槍，入住可俯瞰芝城 俄亥俄街湖畔沙灘的酒店房間， 幸而酒店房務人員機警發現後報警，這名男子6日由庫克 郡法官下令拘留，保釋金為1萬元。

這名男子卡斯提爾(Keegan Casteel)是在4日國慶日當天，在湖濱大道上的W酒店因違法攜帶來福槍與手槍而遭警方逮捕。

芝加哥警局表示，當晚約6時45分，警方接獲酒店舉報，一名房務清潔人員在進入卡斯提爾入住的12樓房間準備清掃時，看到房間窗台上的來福槍。

W酒店位於芝加哥湖濱大道，正對著芝城最多人潮的俄亥俄州湖畔沙灘。(酒店官網)

芝警局局長布朗說，這支長槍放置的位置非常可疑，「酒店員工及時發現，很可能因此阻止了悲劇發生」，他說，警局非常感謝這名員工，如果沒有他們的機警，警方很難迅速作出反應，警方說，聯合反恐特遣部隊 (Joint Terrorism Task Force)的成員也參與了該次調查。

卡斯提爾隨後在酒店被捕，並面臨兩項嚴重非法使用武器的指控，他需繳交1000元(保釋金的十分之一)才能出獄。

警方說，除了該支來福槍，警方還發現了幾個步槍彈匣與一把口徑.45的手槍，卡斯提爾在愛州持有合法槍證，庫克郡檢察官已要求他交出所有槍枝許可證件。

布朗說，卡斯提爾沒有刑事犯罪紀錄，但有過輕罪，檢方說，他在愛州為一名汽車修理工人，育有兩名子女。