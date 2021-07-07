華埠25區區長 批芝加哥市府打擊犯罪方向錯誤

選區包括華埠的25區區長盧漢士，6日一早召開緊急社區治安會議。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥槍擊 案頻發，華埠 近日也陸續發生兩起槍擊案，而過去一周華埠更傳出多達11宗搶劫、偷竊及毆打治安案件，寫下幾個月來的新高紀錄。

對此，25區區長盧漢士(Sigcho Lopez)6日上午召開緊急社區會議，他抨擊市府及警察 局的防範犯罪策略方向錯誤，並號召公眾支持「改善貧窮」與「加強就業」等社區基礎改革，從「治本」起步防範犯罪惡化。

會議由華埠更好團結聯盟主任陳本恩主持，培德中心主任吳常義、美亞健康協會主任劉紅等50多人出席了該場線上會議。

盧漢士坦言對現階段芝加哥市的打擊犯罪作法存有疑義，「基本上沒有見到成效」，他表示，改善治安必須採用治本方法，雖然可能無法立即見到成果，但長期絕對可以達到減少犯罪的目標。

他說，上周市議會舉行了治安防範研討，但官員與民代陷入「互相指責」，無實質建設性建議。

他也提到，華埠地區的治安問題，受到一定程度的語言障礙影響，他說，沒有暢通便利的管道，民眾無法即時舉報治安事件，久而久之衍生歹徒作案日益囂張，他主張市府將高達15億元的聯邦經費，撥出相當比例給華埠等社區，做為解決當地治安的資源，例如華埠有必要增加雙語警力，同時提高中文或粵語報案專線的服務人員，破解「華埠邊緣化」的困境。

劉紅則說，新冠疫情加上搶劫、暴力劫車與槍擊案不斷，使過去一段時間向美亞健康協會心理諮商服務中心求助的華人越來越多，她表示，強化心理健康是減少犯罪的關鍵方法之一，而目前該協會的心理諮商服務，面臨專業心理醫生短缺的問題，「沒有醫師駐守，就無法開立處方，沒有處方，患者就得不到好的治療」，惡性循環下，治安很難改善。

吳常義建議，過去幾個月，培德與第九警分局的警察合作，地毯式在華埠推廣防治犯罪，他感謝警員的付出，並建議增加更多了解華埠文化、語言的警力。