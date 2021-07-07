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血腥長周末 芝加哥104人中槍19死

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華埠23小街300號附近，5日上午發生槍擊案。(citizen app截圖)
華埠23小街300號附近，5日上午發生槍擊案。(citizen app截圖)

芝加哥市槍枝暴力氾濫，長周末更成為槍擊惡化的高峰期，剛結束的國慶三天連假，全市失控暴力引發處處槍響，到5日傍晚為止，芝加哥累計多達104人中槍，其中19人因此命喪槍口，寫下今年以來全城最血腥致命周末紀錄；此外，華埠一帶近日也至少發生兩起街頭槍擊案，造成三人中槍。

根據芝加哥太陽報的槍擊案件數據庫，從2日下午到5日午夜中槍的逾百位民眾間，包括至少13名兒童及兩位芝加哥警局警官，其中從4日傍晚到5日清晨的不到九小時間，就有五名兒童中槍；數據顯示，到5日傍晚5時為止，芝加哥今年槍擊案累計已經超過2000件。

多起槍擊案中，5日凌晨於華盛頓公園區的大規模槍擊案，造成兩人死亡、四人受傷，其中傷者包括一名12歲女孩與一名13歲男孩，警方紀錄指出，案發當時有大批青少年與成人聚集在一處公寓停車場聚會，此時從一輛車子下來一群人，不明原因就開始朝人群開槍。

周末槍擊案中最年輕的傷者為五歲的女童；5日凌晨還有一名警察局局長與一名警官在西區執行驅趕鬧事民眾時，遭不明人士開槍擊中受傷。

國慶周末槍案主要發生在南區與西區，但北區的老城區(Old Town)也在5日清晨6時，發生一宗致命槍擊，一名男性當時走在西迪威遜(West Division St.)200號附近時，另一位不明人士接近他說了一些話，該名人士就掏槍對其射擊，身中多槍的傷者經送醫仍不治。

華埠兩起槍擊案，分別發生於1日以及5日，1日晚間約8時，一名男子(非華人)在亞珠街2200號附近，遭從一輛車子下來的四名非裔開槍攻擊，槍手犯案後立即逃逸，傷者送醫；另一起槍擊案於5日上午9時30分發生，地點在23小街300號附近，根據警方紀錄，兩名受害者均於車內中槍，槍手當時開著一輛2018年的白色本田雅哥汽車，其中一名傷者自行開車前往醫院就醫，但拒絕與警方合作。

警方研判，華埠兩起槍案應該都是「有目標」的攻擊，不過，由於發生地點平時為華埠人車出入頻繁地區，警方提醒民眾隨時提高警覺。

槍擊 芝加哥 華埠

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