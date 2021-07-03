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芝城疫苗接種率 亞裔首度躍上各族裔之冠

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
培德中心至今已經完成6000多劑的疫苗施打。(吳常義提供)
培德中心至今已經完成6000多劑的疫苗施打。(吳常義提供)

芝加哥衛生局最新統計數據指出，該市亞裔新冠疫苗接種率首度超越所有族裔居冠，不過，華人聚居的郵編60616、60608的接種率不盡理想，加上近來提供華裔接種服務的培德中心單日施打人數出現明顯下降，為鼓勵華人接種，伊州州眾議員馬靜儀公布了中文版「疫苗樂透」活動信息，希望提高華人施打意願。

培德中心主任吳常義2日表示，儘管全市多個大型疫苗施打站陸續關閉，專門提供中文翻譯的培德中心施打站，仍將繼續定點定期提供疫苗接種，他說，培德開始施打初期，單日平均有3、400人接種，目前單日施打人數降到150人。

另方面，整體亞裔施打率已經首度超過白人，高居全市之冠，市府衛生局統計指出，到6月29日為止，至少接種一劑疫苗的全市比率為55.8%，其中亞裔高達63.4%，白人則以61.4%居次，拉美裔46.6%，非裔38.5%；而完全接種率方面，全市平均為49.5%，亞裔與白人均為56.6%並列最高，拉美裔40.9%，非裔33.2%。

以郵編統計施打率的話，華人聚居的華埠所在的60616接種率為52.6%，橋港區所在的60608接種率為53.3%，均比全市平均至少接種一劑的比率還低，但由於這兩處郵編居民族裔多元，因此接種較低不代表華裔施打率差。

吳常義說，培德至今已經施打了3700多人，現階段的確出現接種放緩，他分析，華人至今還沒有施打疫苗的原因，包括因為語言障礙而無法安排接種，有的則顧慮新疫苗的安全性而不願施打，也有一些人天生對針劑恐懼。

培德7月份將繼續推出接種服務，時間每周一、三上午9時30分到下午2時，周五則從下午3時到6時30分，7月31日與8月1日中午12時到下午4時，吳常義說，「國慶日前芝加哥要達成七成施打目標有困難，但勞工節前絕對可以完成。」

馬靜儀說，州府推出了8日以前施打疫苗就可以自動加入百萬抽獎的活動，她的辦公室特別將疫苗樂透活動推出中文版說明，藉此鼓勵更多華人接種。

這項名為「全力以赴」的樂透大獎，只要在8日前完成施打，就可參加8日的百萬現金抽獎；12日到8月16日間，每周一還將抽出三名各10萬元的現金獎；8月12日當天將抽出22名10萬現金獎；8月26日將抽出另外兩名百萬獎金得主。

另外還將抽出20名12到17歲的青少年得主，每人可獲15萬獎學金。

培德中心為華埠定點疫苗接種站。(培德中心提供)
培德中心為華埠定點疫苗接種站。(培德中心提供)
培德中心為華埠定點疫苗接種站。(培德中心提供)
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疫苗 華人 亞裔

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