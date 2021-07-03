伊州去年失業金遭詐領 恐達17億
去年新冠疫情期間，伊利諾州有330萬人申請失業補助， 在此同時，伊州提出詐騙失業補助申訴的案件也高達21萬多件，所詐領的失業津貼總額可能突破17億。
春田伊利諾大學(University of Illinois Springfield)公共事務系副教授方德柏格(Richard Funderburg)說，連他都收到IDES通知自己申請了失業補助，儘管他立即通報IDES，但騙徒還是領走了兩周的失業補助金。
方德柏格說，政府如果不採取電腦科技的保護措施，就會讓詐騙者以偷來的個資輸入到政府老舊的電腦系統，把原本該給失業者的津貼轉到歹徒口袋。
芝加哥論壇報從全國州勞工部門協會(National Association of State Workforce Agencies)的報告推斷，IDES去年提報給付214億元的失業補助，之後向IRS提報扣掉確認詐騙付款後所給付的失業金為197億元，這中間17億元的差額，應該就是被詐領的失業保險金額。
對此，IDES發言人說，這些詐騙者不只是普通小偷，而是有精密計畫的國際犯罪組織，但伊州就業廳仍未公布詐領金額總數。
另外，聯邦推薦各州就業部門使用2019年上線的免費工具「完整資料中心」(Integrity data hub)，藉此交叉比對失業保險金申請者的資以防止詐領，該工具提供可疑者資料庫(Suspicious Actor Repository)、外國IP位址(Foreign IP Addresses)、身分確認(ID Verification)、可疑電郵網域(Suspicious Email Domains)、跨州申請資料分析(Multi-State Claims Data Analysis)和詐騙警告(Fraud Alerting)等資訊
芝加哥論壇報指出，可惜IDES直到今年才開始使用這些防範工具，以至於未能盡早減少詐騙損失。
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