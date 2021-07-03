伊州去年失業金遭詐領 恐達17億

逾21萬名伊州民眾在過去一年提出過沒有失業卻收到失業補助發放的申訴，估計伊州失業金遭詐領金額，恐超過17億。(特派員黃惠玲╱攝影)

去年新冠疫情期間，伊利諾州有330萬人申請失業補助， 在此同時，伊州提出詐騙 失業補助申訴的案件也高達21萬多件，所詐領的失業津貼總額可能突破17億。

春田伊利諾大學(University of Illinois Springfield)公共事務系副教授方德柏格(Richard Funderburg)說，連他都收到IDES通知自己申請了失業補助，儘管他立即通報IDES，但騙徒還是領走了兩周的失業補助金。

方德柏格說，政府如果不採取電腦科技的保護措施，就會讓詐騙者以偷來的個資輸入到政府老舊的電腦系統，把原本該給失業者的津貼轉到歹徒口袋。

芝加哥論壇報從全國州勞工部門協會(National Association of State Workforce Agencies)的報告推斷，IDES去年提報給付214億元的失業補助，之後向IRS提報扣掉確認詐騙付款後所給付的失業金為197億元，這中間17億元的差額，應該就是被詐領的失業保險 金額。

對此，IDES發言人說，這些詐騙者不只是普通小偷，而是有精密計畫的國際犯罪組織，但伊州就業 廳仍未公布詐領金額總數。

另外，聯邦推薦各州就業部門使用2019年上線的免費工具「完整資料中心」(Integrity data hub)，藉此交叉比對失業保險金申請者的資以防止詐領，該工具提供可疑者資料庫(Suspicious Actor Repository)、外國IP位址(Foreign IP Addresses)、身分確認(ID Verification)、可疑電郵網域(Suspicious Email Domains)、跨州申請資料分析(Multi-State Claims Data Analysis)和詐騙警告(Fraud Alerting)等資訊

芝加哥論壇報指出，可惜IDES直到今年才開始使用這些防範工具，以至於未能盡早減少詐騙損失。