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台美產業線上研討 伊州爭取製造台灣晶片

【芝加哥訊】
台美線上產業論壇針對台灣晶片製造進行研討。(駐芝台北經文處提供)
台美線上產業論壇針對台灣晶片製造進行研討。(駐芝台北經文處提供)

芝加哥台北經濟文化辦事處與芝加哥「科恩商報」(Crain’s Chicago Business)日前聯合舉辦了「美國中西部台美商業論壇：選擇芝加哥、選擇台灣」(Taiwan-US Business Forum in the Midwest－Select Chicago, Select Taiwan)系列線上研討會，與會人士對台美雙邊產業合作表達期待，並積極爭取伊州成為台灣晶片製造分散風險的選擇之地。

駐芝台北經文處處長姜森表示，這是繼3月啟動「美國中西部台美商業論壇」線上研討會以來的第三場活動，這次主要配合台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA)展開復談，雙方經貿合作持續升溫，期盼進一步將成果落實在中西部各州。

當天研討會主題為「經濟競爭力：晶片與創新」，由科恩芝加哥商報總社長兼總編輯柯克(Jim Kirk)主持，與會者包括伊利諾州財務長方仲華( Michael Frerichs)、芝加哥世界商務協會(World Business Chicago)會長兼執行長費斯納(Michael Fassnacht )、美台商業協會(US-Taiwan Business Council)會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)及鴻海富士康副董事長李傑等人。

方仲華表示，伊州擁有優良自然及人文條件，與台灣既可在晶片等科技學術領域合作，也可在農業上合作；韓儒伯說，台灣嚴格保護智慧財產及貿易機密，是美國可信任的夥伴。

李傑表示，該公司評估全球布局的因素，芝加哥及中西部深具潛力。費斯納提到，疫情彰顯國際成員相互影響，美國在供應鏈上需更加獨立，他說，台灣在晶片製造上需分散風險，相信伊州是對台灣企業具有吸引力的地方。

「選擇芝加哥、選擇台灣」還將在7月28日舉辦「全球供應鏈：人工智慧、健康與運動產業」會議；以及8月17日「扣件、五金與汽車產業」為主題的研討會。

駐芝台北經文處處長姜森。(駐芝台北經文處提供)
駐芝台北經文處處長姜森。(駐芝台北經文處提供)

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