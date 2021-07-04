僑務委員會開設線上營隊班 自即日起開始受理報名

線上營隊海布。

僑務委員會為鼓勵海外青年來臺升學 ，瞭解臺灣文化及最新科技發展，特運用網路

數位科技，開設線上營隊，以擴大服務海外青年。

二、活動期間

（一）本研習班共分3梯次辦理，各梯次辦理期間如下：

1、第1梯次（新南向地區專班）：不適用本地區。

2、第2梯次（全球密集班）：2021年8月16日至8月27日，共2週，每週5天，每天2小時，總時數20小時。(預計招收60人)

3、第3梯次（全球週六及週日班）：2021年9月18日至10月17日，共5週，每週 2天，每天2小時，總時數20小時。(預計招收60人)

（二）每梯次上課時間如下：

1、第1梯次（新南向地區專班）：不適用本地區。

2、第2梯次（全球密集班）：

上午班：臺灣時間上午8時至10時。

下午班：臺灣時間下午3時至5時。

3、第3梯次（全球週六及週日班）：

上午班：臺灣時間上午8時至10時。

下午班：臺灣時間下午3時至5時。

三、參加資格

年滿16足歲至未滿25歲居住海外之青年，年齡計算至報名參加 該活動開班日，具僑居國護照或僑居身分加簽者。

四、課程內容

（一）臺灣簡介:介紹臺灣政治、經濟、文化、教育與科技，讓學員對臺灣有整體認識

（二）選修專區：承辦單位設計6門以上不同類別具臺灣高科技與文創特色的課程，邀請該領域專家線上介紹與座談，如機器人、AI科技、5G通訊、數位休閒娛樂、建築設計、文化資產應用、流行音樂與文化、表演藝術、服裝設計、電影電視節目、地震與颶風防災等，供學員選修。

（三）民俗技藝實作課程:規劃具傳統文化特色之課程2門，手作材料並事先寄送至僑委會海外華僑文教服務中心，以分送學員，與老師互動學習 。

(四）參訪國內大學校院及海外青年技術訓練班學校:介紹學校教學環境、設備、校園景觀與科系介紹。

(五) 文化參訪：介紹臺灣人文風貌、文創園區、節慶民俗、文學藝 術等，及安排團體或個人益智闖關遊戲，並提供獎勵獎品。承辦單位以虛擬實境VR 方式製作。

(六) 產業參訪:安排適合青年活動之創意行程及具臺灣特色之 高科技產業等，及安排團體或個人益智闖關遊戲，並提供獎勵獎品。承辦單位以虛擬實境VR方式製作。

(七) 在臺學長姐經驗分享座談會：安排在臺灣就學之學長姐，分享在臺灣就學心得及生活經驗，與學員交流座談，鼓勵來臺升學。

(八) 成果發表會:舉辦貼文比賽，撰寫貼文（圖片、影片或文字），於個人臉書（Facebook）、Instagram、Pinterest 分享線上營隊文化與企業參訪之心得。

(九) 線上同學會：於活動結束後1個月舉辦，協助學員來臺就學相關疑問進行說明。

五、報名程序

（一）報名及期限：各梯次自即日起開始受理報名，至開班前2週或當期人數額滿即截止。

（二）報名方式：請填具報名表並檢附照片1張及護照基本資料頁影本，透過郵寄、電子郵件或就近至芝加哥 文教服務中心報名；未經前開單位核轉者，概不受理。(中心地址:55E 63rd St, Westmont, IL 60559)

六、注意事項

（一）本研習班費用由僑務委員會負擔，惟報名全球班第 2 梯次及第3梯次學員需向承辦單位於線上繳交100美元報名費，於領取結業證書 後兩週內由承辦單位退費。

（二）學員須自備電腦、網路、耳機、麥克風及攝像鏡頭等。

（三）研習期間必須遵守本活動各項規定，如有重大違規情事，僑務委員會得依規定予以退班。

（四）學員同步課程出席時數至少達總時數80%（不含始業式與結業式），且學習評量及格者，本會將寄發中英文結業證書電子檔，並由承辦單位傳送給結業成績及格學員。

相關活動資訊及表件可於僑務委員會網站(www.ocac.gov.tw/僑生服務/青年研習/線上營隊〈文化研習營〉瀏覽或下載運用(含報名表及個人資料蒐集、處理及利用告知事項)，亦可向芝加哥華僑文教服務中心宋小姐洽詢，電話(630)323-2440，分機5016或電郵:[email protected]